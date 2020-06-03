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Meryem Uzerli kara kedi oldu! Çağlar Ertuğrul'un evlilik yolunda ilerleyen ilişkisini mi bitirdi?

Çağlar Ertuğrul, üç yıldır birlikte olduğu Kayla Manukyan ile yollarını ayırdı. Son olarak Afili Aşk dizisiyle ekranlara gelen Çağlar Ertuğrul'un evlilik yolunda ilerleyen ilişkisinin bitmesine neden olan kişi, oyuncu Meryem Uzerli... Bir film projesi için geçtiğimiz aylarda bir araya gelen Meryem Uzerli ve Çağlar Ertuğrul'un samimiyeti sonrasında yakışıklı oyuncu, sevgilisi Kayla Manukyan ile yollarını ayırdı.

03.06.2020 11:08 - Son Güncelleme: 03.06.2020 11:26
Meryem Uzerli kara kedi oldu! Çağlar Ertuğrul'un evlilik yolunda ilerleyen ilişkisini mi bitirdi?

Meryem Uzerli ile Çağlar Ertuğrul arasında çıkan aşk haberi gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda yeni film projesi için bir araya gelen ikilinin samimiyeti, Çağlar'ın evliliğe giden ilişkisini bitirdi.

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Meryem Uzerli kara kedi oldu! Çağlar Ertuğrul'un evlilik yolunda ilerleyen ilişkisini mi bitirdi?

Hırvatistan basınının iddiasına göre; 36 yaşındaki Uzerli, yakışıklı oyuncudan çok etkilendi.

Meryem Uzerli kara kedi oldu! Çağlar Ertuğrul'un evlilik yolunda ilerleyen ilişkisini mi bitirdi?

Görüşme sonrası arkadaşça konuşmaya başlayan ikili, iddialara göre samimiyeti ilerletti.

Meryem Uzerli kara kedi oldu! Çağlar Ertuğrul'un evlilik yolunda ilerleyen ilişkisini mi bitirdi?

Çağlar Ertuğrul da önceki gün 3 yıllık sevgilisi Kayla Manukyan'la yollarını ayırdı.

Meryem Uzerli kara kedi oldu! Çağlar Ertuğrul'un evlilik yolunda ilerleyen ilişkisini mi bitirdi?

Dedikodulara göre Ertuğrul'un aşkı, yakışıklı oyuncu ile Uzerli'nin mesajlarını görünce ayrılık kararı aldı.

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