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Meryem Uzerli kara kedi oldu! Çağlar Ertuğrul'un evlilik yolunda ilerleyen ilişkisini mi bitirdi?

Çağlar Ertuğrul, üç yıldır birlikte olduğu Kayla Manukyan ile yollarını ayırdı. Son olarak Afili Aşk dizisiyle ekranlara gelen Çağlar Ertuğrul'un evlilik yolunda ilerleyen ilişkisinin bitmesine neden olan kişi, oyuncu Meryem Uzerli... Bir film projesi için geçtiğimiz aylarda bir araya gelen Meryem Uzerli ve Çağlar Ertuğrul'un samimiyeti sonrasında yakışıklı oyuncu, sevgilisi Kayla Manukyan ile yollarını ayırdı.

03.06.2020 11:08 - Son Güncelleme: 03.06.2020 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





