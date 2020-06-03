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Kemal Sunal'ın sevilen filmi Köşeyi Dönen Adam'ın Şükran'ı Meral Orhonsay'ın son hali şaşırttı

ABD'deki amcasından kendisine büyük bir miras kaldığı haberi üzerine fakir odacı Adem (Kemal Sunal) birden mahallesinde ve çalıştığı yerde günün adamı olur. O zamana kadar kızı Şükran 'ı (Meral Orhonsay) vermeye razı olmayan babası (Ali Şen) Adem'in kayınpederliğini kabul eder. Bir süre sonra Amerika'dan miras gelir. Ancak sandığın içinden çıkan bir eşektir. Bunun üzerin mirastan beklentisi olanlar ademe sırt çevirirler, Adem de onlara oyun oynar. 1978 yapımı olan Köşeyi Dönen Adam yayınlandığı günden bu yana Türk sinemasının sevilen filmlerinden biri. Filmde Şükran karakterini canlandıran Meral Orhonsay dönemin en güzel kadınlarından biriydi. Ancak daha sonra ortalarda görünmedi. İşte başta Meral Orhonsay olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin değişimleri.

03.06.2020 09:08 - Son Güncelleme: 03.06.2020 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





