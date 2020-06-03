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Kemal Sunal'ın sevilen filmi Köşeyi Dönen Adam'ın Şükran'ı Meral Orhonsay'ın son hali şaşırttı

ABD'deki amcasından kendisine büyük bir miras kaldığı haberi üzerine fakir odacı Adem (Kemal Sunal) birden mahallesinde ve çalıştığı yerde günün adamı olur. O zamana kadar kızı Şükran 'ı (Meral Orhonsay) vermeye razı olmayan babası (Ali Şen) Adem'in kayınpederliğini kabul eder. Bir süre sonra Amerika'dan miras gelir. Ancak sandığın içinden çıkan bir eşektir. Bunun üzerin mirastan beklentisi olanlar ademe sırt çevirirler, Adem de onlara oyun oynar. 1978 yapımı olan Köşeyi Dönen Adam yayınlandığı günden bu yana Türk sinemasının sevilen filmlerinden biri. Filmde Şükran karakterini canlandıran Meral Orhonsay dönemin en güzel kadınlarından biriydi. Ancak daha sonra ortalarda görünmedi. İşte başta Meral Orhonsay olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin değişimleri.

03.06.2020 09:08 - Son Güncelleme: 03.06.2020 09:08
Kemal Sunal'ın sevilen filmi Köşeyi Dönen Adam'ın Şükran'ı Meral Orhonsay'ın son hali şaşırttı

1970'lerin Türkiye atmosferini en iyi biçimde yansıtan Köşeyi Dönen Adam'da Kemal Sunal, Meral Orhonsay ve Ali Şen'in yanı sıra, Necla Soylu, Özcan Özgür, Orhan Aydınbaş, Nejat Gürçen, Hüseyin Kutman, Mürüvvet İşsever ve Asım Şevki Par gibi isimler de yer alıyor.

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Kemal Sunal'ın sevilen filmi Köşeyi Dönen Adam'ın Şükran'ı Meral Orhonsay'ın son hali şaşırttı

Filmin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Meral Orhonsay. Daha sonra oyunculuğu bırakan güzel oyuncunun son halini görmeye ne dersiniz. İşte başta Meral Orhonsay olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin değişimleri.

Kemal Sunal'ın sevilen filmi Köşeyi Dönen Adam'ın Şükran'ı Meral Orhonsay'ın son hali şaşırttı

YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR

Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.

Kemal Sunal'ın sevilen filmi Köşeyi Dönen Adam'ın Şükran'ı Meral Orhonsay'ın son hali şaşırttı

Müjde Ar

Kemal Sunal'ın sevilen filmi Köşeyi Dönen Adam'ın Şükran'ı Meral Orhonsay'ın son hali şaşırttı

SERPİL ÖRÜMCER

Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.

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