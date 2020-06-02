Müge Anlı, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un mesajını canlı yayında paylaştı. Pati Buldular ile kaybolan dostlarımızı yuvalarına kavuşturan Müge Anlı, 2 Haziran Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Hatice Özkaçak cinayetinin ardından, ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un 6 gündür kayıp olan köpeği Toni hakkında çağrıda bulundu!
Müge Anlı çağrıda bulundu! Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un gözyaşları...
02.06.2020 13:21
- Müge Anlı çağrıda bulundu! Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un gözyaşları...
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