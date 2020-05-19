Müge Anlı'dan sevindiren haber! Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın tarihi belli oldu! Müjdeler bitmiyor...
Müge Anlı, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına corona virüs nedeni ile bir süre ara vermişti. Katıldığı magazin programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Müge Anlı'dan sevindiren haber geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın tarihi belli oldu. Müge Anlı ne zaman ekrana dönüyor? sorusunun yanıtının dışında, başarılı televizyoncunun, geçtiğimiz günlerde magazin programında yaptığı açıklamalardaki sürprizler yeniden gündeme geldi.
MÜGE ANLI'NIN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı eski bölümleriyle ekrana geliyordu. Müjdeli haber geldi. Müge Anlı canlı yayın tarihi belli oldu. Koronavirüs salgınını sebebiyle ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 1 Haziran Pazartesi'nden itibaren ekrana dönecek.
MÜGE ANLI'DAN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI
Günler önce konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anlı, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Müge Anlı, canlı yayında özel hayatıyla ilgili itiraf bniteliğinde açıklamalarda bulundu. Milyonlar onu Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırması ve dobra kişiliği ile sevdi. Peki Müge Anlı kimdir? Müge Anlı ekran dışında nasıl birisi? Müge Anlı'nın gelecek planları neler? İşte Müge Anlı'nın özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamaları...
Müge Anlı, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına canlı olarak bağlandı. Corona virüs günlerinde neler yaptığından ekranlara ne zaman döneceğine ve gelecekteki Müge Anlı'ya kadar merak edilen her soruya yanıt veren Müge Anlı müjdeli haberi de verdi.
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