Müge Anlı'dan canlı yayında flaş açıklamalar: O yara hep kanıyor! (Müge Anlı ne zaman başlayacak?)

02.05.2020 11:40

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı bir süredir program yapmayınca izleyiciler merak içinde. 2008 yılından bu yana özel durumlar ve bayramlar dışında programını aksatmayan Müge Anlı bir süredir ekranlarda yok. Ne yaptığı ve nerelerde olduğu merak edilen Müge Anlı günler sonra 2.Sayfa programında ortaya çıktı. Canlı yayında açıklamalar yapan Müge Anlı hem özel hayatını dair pek çok merak edileni paylaştı hem de herkesin merak ettiği o sorunun yanıtını verdi. Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı'nın o açıklamaları.

2008 yılından bu yana 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla izleyici karşısına çıkan ve Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri olan Müge Anlı'nın programı bir süredir ekranlarda yok. Hal böyle olunca en çok merak edilenlerden biri 'Müge Anlı ne zaman başlayacak?' konusu. Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Müge Anlı hem bu sorunun yanıtını hem de özel hayatına dair pek çok bilgiyi canlı yayında paylaştı. İşte Müge Anlı'nın o açıklamaları.

'PROGRAM BİZE MERHAMETİ ÖĞRETTİ'

- Program bize merhameti, sevgiyi, insan hayatının ne kadar önemli olduğunu öğretiyor. Hayatta üzüntüler de var. Çok güzel kavuşmalar da var. Biz bir çok duyguyu o programda yaşıyoruz. Üzüntüleri atlatmanın en güzel yolu bu sanırım...

'YALANCI İNSANDAN KORKARIM'

- Suçlunun kokusunu uzaktan almıyorum. Suçlu olan programa gelsin gelmesin kendini belli ediyor. Bir insan yalan söylüyorsa, bunun bir nedeni vardır. Yalancı insan benim bu dünyada en korktuğum insandır. İzleyicilerim de en az benim kadar tecrübeliler. 10-15 dk'dan sonra her şey ortaya çıkıyor.

'HUKUKTA YÜKSEK LİSANS YAPTIM'

- Benim ilk lisansım Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Hukukta yüksek lisans yaptım. Sonra tarih bitirdim, şimdi sosyoloji okuyorum. Arkadaşlarım bana 'Boş vakitlerinde ne yapıyorsun, üniversite mi bitiriyorsun' diyorlar. Sosyolojiyi bitirdikten sonra hukuk okur muyum? Okuyabilirim...

'30 SENEDİR SEKTÖRDEYİM'

-30 senedir tv sektöründeyim. Programlar başlar, biter. Asıl olan insan yaşamı. Bu programda hiç olmaz denilen şeyleri yaptık. Olmaz denilen projeleri ürettik. Sevgi izi onların başıydı. 'Ölsem de benden sonra kalacak, devam edecek bir şey var. Çok şükür'dedim. Benden sonra bu projelerin devam etmesi için bir hazırlık içindeyim. Dernek olur, vakıf olur...

'SIRADAN BİRİYİM'

- Program bittikten sonra elime örgümü almak istiyorum. Kızım torunlarıyla gelsin. Onlara kestane pişireyim... Ben çok sıradan bir insanım, yaptığım iş sıradışı.



-Çocuklara karşı işlenen suçlar aradan yıllar da geçse unutulmuyor. O yara hep kanıyor.

EKRANA NE ZAMAN DÖNECEK?

-Ekrana ne zaman döneceğimin cevabını Sayın Sağlık Bakanımız verecek. Umarım en kısa sürede ekrana çıkacak ve 'şu kurallar çerçevesinde normalleşiyoruz' diyecek. Hazırlıklarımız tamam. Cumhurbaşkanımızın 'çifte bayram yaşayalım' sözleri beni çok umutlandırdı. İnşallah Ramazan Bayramı'nı 'bu illetten kurtulduk' açıklamasıyla karşılayalım.

'YERLERİ SİLİYORUM'

- Ben evi çok sevdiğim için beni etkilemedi. Evde de uğraşlarım var çünkü. Yemeği annem yapıyor, temizliği yapıyoruz. Ben genelde yer siliyorum. Bu sayede inanılmaz kilo verdim. Bu inanılmaz bir spormuş. Paspasla değil ama elimle...

'9 KİLO VERDİM'

- Ev işleri çok nankör. Yemek yapıyorsun, bitiyor. Temizlik yapıyorsun ertesi gün kirleniyor. Sürekli bir döngü var. Programda bu kadar yorulmuyoruz. Suyu da israf etmemeye çalışıyorum. Yaz geliyor, susuz kalmak istemiyorum. Ev işleri yapıyorum, ekmek de yaptım. 9 kilo verdim. İzleyicilerim görse, inanamayacaklar.

PROGRAMA NEDEN ARA VERDİ?

- Dünyada 3 milyondan fazla kişi enfekte. 300 binden kişi de ne yazık ki hayatını kaybetti. Ulaşım durdu. Dünyanın 3'te 2'si eve kapandı. Sağlık çalışanları dışında neredeyse kimse dışarı çıkmıyor. Sizce Müge Anlı neden programa ara verdi? Aklımıza gelmeyecek, filmlerde gördüğümüz bir şeyle boğuşuyoruz. Bize denilen şu 'sokağa çıkmayın, sosyal mesafeniz 2 metre olsun' Benim ekibim 81 ilde. Bizimki gerçek bir program. Bizimki konuğu alıp konuştuğun, sohbet ettiğin 'hadi hoşçakalın' dediğimiz bir program değil. Bütün bu önlemler alınırken küçücük stüdyoda 50 kişi nasıl oturabilirdik?

Bu kadar interaktif bir programı can sağlığı tehdidi altında yapmak istemedik. Koronavirüsün bittiği noktada bizler de formatımızda küçük değişiklikler yaparak yeniden ekranda olacağız. Seyircimiz yok, Rahmi Hocamız yok, Arif Hocamız yok, 40 yıl önce kaybettiğin kızını buldun sarılmak yok, dokunmak yok... Ee program yok! Biz ekipçe hazırız. 'Çıkın sokağa' dedikleri noktada Müge karşınızda!