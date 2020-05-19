RAMAZAN İMSAKİYE
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Şafak Sezer'den şoke eden Ersin Korkut ve Büşra Pekin açıklaması! 'Bir daha çalışmam!'

Serdar Ortaç'ın Instagram canlı yayınına konuk olan Şafak Sezer, yıllar önce çektiği 'Kutsal Damacana' filmiyle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Kutsal Damacana filminde birlikte rol aldığı Ersin Korkut ve Büşra Pekin hakkında kurduğu cümlelerle magazin gündemine bomba gibi düşen Şafak Sezer, Büşra Pekin ve Ersin Korkut ile bir daha çalışmayacağını belirtti.

19.05.2020 14:36 - Son Güncelleme: 19.05.2020 14:38
Şafak Sezer'den şoke eden Ersin Korkut ve Büşra Pekin açıklaması! Bir daha çalışmam!

Şafak Sezer, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Instagram yayınına konuk oldu. Yaklaşık bir saat süren sohbette kahkahalar eksik olmadı. Başrolünde yer aldığı filmler hakkında konuşan 49 yaşındaki komedyen, 'Kutsal Damacana' hakkında dikkat çeken bir itirafta da bulundu.

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Şafak Sezer'den şoke eden Ersin Korkut ve Büşra Pekin açıklaması! Bir daha çalışmam!

BİR DAHA ASLA!

Sezer, "İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!" ifadelerini kullandı.

Şafak Sezer'den şoke eden Ersin Korkut ve Büşra Pekin açıklaması! Bir daha çalışmam!

"Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım."

Şafak Sezer'den şoke eden Ersin Korkut ve Büşra Pekin açıklaması! Bir daha çalışmam!

"Ersin tanınıyordu, ama Büşra bu filmle şöhret oldu. Ersin'i, Yılmaz Erdoğan'dan istedik. Büşra ve Ezgi (Mola) geliyordu. Yapımcı abimiz 'Büşra'yı oynatsana' dedi."

Şafak Sezer'den şoke eden Ersin Korkut ve Büşra Pekin açıklaması! Bir daha çalışmam!

"Ben bu kafayı da anlamıyorum. Bir film çektikten sonra başka bir havaya bürünen gençleri anlamıyorum. Kendilerini kral sanıyorlar. Sonra sana laf atmaya kalkıyorlar. Sanıyorlar ki bizim kulağımıza gelmiyor. Bu alem haksızlık yapılmaya, ihanete gelmez."

Şafak Sezer'den şoke eden Ersin Korkut ve Büşra Pekin açıklaması! Bir daha çalışmam!

2007 yılında vizyona giren 'Kutsal Damacana' serisinin ilk filmi, 627 bin 855 kişiyi sinema salonlarına çekerken, toplam 4 milyon 514 bin 747 TL hasılat elde etti.

Şafak Sezer'den şoke eden Ersin Korkut ve Büşra Pekin açıklaması! Bir daha çalışmam!
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