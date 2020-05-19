Şafak Sezer'den şoke eden Ersin Korkut ve Büşra Pekin açıklaması! 'Bir daha çalışmam!'

BİR DAHA ASLA!

Sezer, "İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!" ifadelerini kullandı.