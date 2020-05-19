Şafak Sezer'den şoke eden Ersin Korkut ve Büşra Pekin açıklaması! 'Bir daha çalışmam!'
Serdar Ortaç'ın Instagram canlı yayınına konuk olan Şafak Sezer, yıllar önce çektiği 'Kutsal Damacana' filmiyle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Kutsal Damacana filminde birlikte rol aldığı Ersin Korkut ve Büşra Pekin hakkında kurduğu cümlelerle magazin gündemine bomba gibi düşen Şafak Sezer, Büşra Pekin ve Ersin Korkut ile bir daha çalışmayacağını belirtti.
19.05.2020 14:36
- Son Güncelleme: 19.05.2020 14:38
BİR DAHA ASLA!
Sezer, "İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!" ifadelerini kullandı.
DİĞER GALERİLER