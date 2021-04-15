Fekeli ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 192. bölümde acı sahne! Demir tarafından vurulan Kerem Alışık diziye veda mı ediyor?

Bir Zamanlar Çukurova 192. bölümde acı sahne! Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu? Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm büyük bir merakla bekleniyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde bu hafta Fekeli ve Demir bir kez daha karşı karşıya geliyor. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine de engel olamayacak. Fekeli'nin karşısına çıkan Demir'in silahını birden çok kez ateşlediği anlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Peki Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ölecek mi? İşte merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 92. bölümden ipuçları...

15.04.2021 15:25 - Son Güncelleme: 15.04.2021 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





