Fekeli ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 192. bölümde acı sahne! Demir tarafından vurulan Kerem Alışık diziye veda mı ediyor?
Bir Zamanlar Çukurova 192. bölümde acı sahne! Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu? Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm büyük bir merakla bekleniyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde bu hafta Fekeli ve Demir bir kez daha karşı karşıya geliyor. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine de engel olamayacak. Fekeli'nin karşısına çıkan Demir'in silahını birden çok kez ateşlediği anlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Peki Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ölecek mi? İşte merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 92. bölümden ipuçları...
FEKELİ ÖLÜYOR MU?
Bir Zamanlar Çukurova 192. bölümde acı sahne! Demir tarafından vurulan Kerem Alışık diziye veda mı ediyor? Bir Zamanlar Çukurova nefes kesen 92. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde Fekeli ve Demir bir kez daha karşı karşıya geliyor. Fekeli, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamıyor. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BU HAFTA...
Geçmişinden intikam almak isteyen Ümit ise Sevda'ya yıllar önce terk edip gittiği kızı olduğunu söyler. Sevda hayatının şokunu yaşarken, Ümit 'in içindeki kin duracak gibi değildir. Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret ise, Ümit'in evinde saklanır.
Elinde silahla Fekeli'nin karşısına çıkan Demir onun lafını geri alıp özür dilemesini ister. Geri adım atmayan Fekeli: "Ne olur sonra vurur musun beni? Var mı sen de o yürek? Kalp herkeste var yürek başka bir şey sözleriyle Demir'e karşılık verir. "Hadi vur vurmazsan adam değilsin, insan değilsin! Vur vur hadi!" diyen Fekeli'ye Demir silahını birden çok kez ateşler.