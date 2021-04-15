Camdaki Kız'ın güzel Nalan'ı Burcu Biricik'in kardeşi kendisinin erkek kopyası! Abi-kardeşteki benzerlik ikizlerde yok

Burcu Biricik Camdaki Kız ile ekranlara bir döndü pir döndü. Kanal D ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Camdaki Kız çok sevildi. Tabi bunda daha önce Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan ve çok sevilen Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun payı çok büyük. 31 yaşında başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Emre Yetkin'le mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik hakkında şu sıralar hayli araştırma yapılıyor. Merak edilenler arasında en çok aranan kardeşi oldu. Burcu ve Bekir kardeşleri yan yana görenler benzerliklerine şaşıyor. İşte bşata Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

15.04.2021 14:22 - Son Güncelleme: 15.04.2021 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





