Müge Anlı'dan Esra Erol'a geçeceği iddia edilen Arif Verimli'nin eşi genç kızları cebinden çıkarıyor! Meğer Arif Verimli...
Türk televizyonlarının en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı'nın programıyla hayatlarımız giren Prof. Dr. Arif Verimli, aynı zaman sosyal medyada da yakından takip edilen bir isim. Önceki günlerde Esra Erol'un programına da telefonla bağlanan Arif Verimli hakkında araştırma yapanlar eşini görünce şaştı kaldı. Genç görüntüsüyle, genç kızları cebinden çıkaran Aydan Verimli alkış toplarken bir yandan da Arif Verimli'nin çocukları, hayatı, kariyeri gibi detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...
14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında Müge Anlı'yı yalnız bırakmayan ve 'Müge Anlı'nın Arif Hoca'sı' olarak tanınan ünlü Psikolog Prof. Dr. Arif Verimli'nin Esra Erol'un programıyla ekranlara geri döneceği iddiası izleyicileri sevindirdi.
İddialar ise Arif Hoca'nın kişisel sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımdan sonra patlak verdi. Arif Verimli, Esra Erol ile ilgili bir paylaşım yapıp, "Yeni işim hayırlı olsun o zaman" notunu ekleyince haberler ayyuka çıktı.
Ancak iddialar henüz bir netliğe kavuşmadı. Prof. Dr. Arif Verimli ise günün en çok merak edilen isimlerinden oldu.
Ergenlik yıllarından itibaren geleceğini düşündü. Lisede iken fizik mühendisi olmayı düşlüyordu. Fizik mühendisi olan bir fizik öğretmeni yaşama bakışını değiştirmişti. Üniversite giriş sınavlarında, gençlik yıllarının hayali olan fizik mühendisliğini
kazanmasına rağmen ailesinin ısrarları ile Tıp Fakültesine girdi.