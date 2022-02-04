Burcu Özberk İlhan Şen'le sevgili mi sonunda konuştu 'İlhan'ı aradım dedim ki...' Derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti
Son dönemin adından en çok söz ettiren Burcu Özberk aşk iddialarıyla gündemden düşmüyor. Bir süre önce adının birlikte de anıldığı eski rol arkadaşlarından Serkay Tütüncü ile bir mekanda öpüşürken görüntülendiği iddia edilen Burcu Özberk'in sonrasında rol arkadaşı İlhan Şen'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Burcu Özberk'ten, İlhan Şen'le sevgili olduğuna dair haberlere ilk kez açıklama geldi. İşte Burcu Özberk'in o sözleri...
Son zamanlarda sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Özberk hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Güzel oyuncunun dizideki partneri İlhan Şen ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Özberk'ten günler sonra bu iddialara yanıt geldi. İşte haberin detayları.
2019-2020 sezonunda yayınlanan "Afili Aşk" dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Özberk "Arkadaşız" diyerek iddiayı yalanlamıştı. Ancak ikili hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Bir doğum günü partisinde bir araya gelen Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti. Ancak bu iddialara iki taraftan da bir yanıt gelmedi. Bu dedikodulardan kısa bir süre sonra Burcu Özberk hakkında ikinci bir bomba patlamıştı.