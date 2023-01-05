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Haberler Magazin Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu adamı...''

Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu adamı...''

Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker açtı ağzını yumdu gözünü. Müge Anlı'daki "Sapık Sinan olayı" günlerdir gündemden düşmüyor. Her gün yeni bir iddia, yeni bir ağızları açık bırakan gelişme yaşanıyor. Müge Anlı'nın "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" diyerek tepki gösterdiği p sapığa tepkiler büyüyor. Survivor İlayda Şeker de Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

takvim.com.tr
05.01.2023 11:07 - Son Güncelleme: 05.01.2023 11:14
Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü: Bu adamı...’’

"BU ADAMI...''

Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü: Bu adamı...’’

ÇİRKİN MESAJLAR ATTIĞI 64 YAŞINDAKİ KADINA ZARAR MI VERDİ?

Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan hakkındaki konuşulmaya devam edildi.

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü: Bu adamı...’’

Tokat Valiliği tarafından 30 Aralık tarihinde yapılan yazılı açıklamada Sinan Sarıdoğan hakkında günümüze kadar yapılan müracaatlar sonucunda Cumhuriyet Savcılığında 23 kez adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü: Bu adamı...’’

İHBAR YAĞDI!
Ayrıca daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti.

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü: Bu adamı...’’

Yayında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, Jasat timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel Ataköy beldesinde arama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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