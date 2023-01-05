Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu adamı...''
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker açtı ağzını yumdu gözünü. Müge Anlı'daki "Sapık Sinan olayı" günlerdir gündemden düşmüyor. Her gün yeni bir iddia, yeni bir ağızları açık bırakan gelişme yaşanıyor. Müge Anlı'nın "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" diyerek tepki gösterdiği p sapığa tepkiler büyüyor. Survivor İlayda Şeker de Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.
"BU ADAMI...''
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'ın cinsel tacizleri ifşa olmuştu... Survivor İlayda Şeker de susmadı açtı ağzını yumdu gözünü!
ÇİRKİN MESAJLAR ATTIĞI 64 YAŞINDAKİ KADINA ZARAR MI VERDİ?
Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kamuoyuna yansıyan ve hakkında 23 adli işlem olan kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan hakkındaki konuşulmaya devam edildi.
İHBAR YAĞDI!
Ayrıca daha önce kendisi ile karakolluk olan mağdur vatandaşları bile tanımadığını iddia eden Sinan S. yine hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Arife Gökçe'nin kaybolduğu gün bazı eşyalarını yıkadığı ve yaktığını söyleyen Sinan'ın bu hareketleri ise dikkat çekti.