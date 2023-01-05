Ayrılığın ardından dizi aşıklarından ilk kare geldi! Yalı Çapkını yüzünden sevgilisini bıraktığı iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu, partneri Mert Ramazan Demir ile samimi halleri dikkatlerden kaçmıyor hatta aşk yaşadıkları bile iddia ediliyordu. Ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldıklarını duyurmuştu. Tüm bunların ardından dizi aşıkları Afra ve Mert'ten yan yana ilk kare geldi.
05.01.2023 11:05 - Son Güncelleme: 05.01.2023 11:06
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ayrılarak rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.