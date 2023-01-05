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Mine Tugay'ın yüzüne oldu "Mine'ye kim yaptı bunu" Yalı Çapkını'na dahil olan Mine Tugay'ın son hali ağızları açık bıraktı

Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Yalı Çapkını dizisine konuk oluyor. Konuk olduğu bölümün fragmanındaki halini görenlerse gözlerine inanamadı. Sosyal medyanın diline düşen Tugay'a "Mine Tugay konuk olacak demişlerdi hani nerede?", "Mine Tugay'a bunu kim yaptı?" yorumları yapıldı.

05.01.2023 12:12 - Son Güncelleme: 05.01.2023 13:41
Mine Tugay’ın yüzüne oldu Mine’ye kim yaptı bunu Yalı Çapkını’na dahil olan Mine Tugay’ın son hali ağızları açık bıraktı

Güzel oyuncu Mine Tugay, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine dahil oldu.

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Mine Tugay’ın yüzüne oldu Mine’ye kim yaptı bunu Yalı Çapkını’na dahil olan Mine Tugay’ın son hali ağızları açık bıraktı

Dizide Orhan'ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Mine Tugay’ın yüzüne oldu Mine’ye kim yaptı bunu Yalı Çapkını’na dahil olan Mine Tugay’ın son hali ağızları açık bıraktı

Dizinin fragmanı yayınlanır yayınmaz sosyal medyada gündem oldu.

Mine Tugay’ın yüzüne oldu Mine’ye kim yaptı bunu Yalı Çapkını’na dahil olan Mine Tugay’ın son hali ağızları açık bıraktı

Mine Tugay'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'a yorum yağdı.

Mine Tugay’ın yüzüne oldu Mine’ye kim yaptı bunu Yalı Çapkını’na dahil olan Mine Tugay’ın son hali ağızları açık bıraktı

İŞTE TUGAY'IN SON HALİ

Mine Tugay'ın yüzündeki değişime pek çok yorum geldi.

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