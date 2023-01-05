Mine Tugay'ın yüzüne oldu "Mine'ye kim yaptı bunu" Yalı Çapkını'na dahil olan Mine Tugay'ın son hali ağızları açık bıraktı
Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Yalı Çapkını dizisine konuk oluyor. Konuk olduğu bölümün fragmanındaki halini görenlerse gözlerine inanamadı. Sosyal medyanın diline düşen Tugay'a "Mine Tugay konuk olacak demişlerdi hani nerede?", "Mine Tugay'a bunu kim yaptı?" yorumları yapıldı.
05.01.2023 12:12 - Son Güncelleme: 05.01.2023 13:41
Güzel oyuncu Mine Tugay, başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine dahil oldu.
Dizide Orhan'ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.
Mine Tugay'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'a yorum yağdı.