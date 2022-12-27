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Haberler Magazin Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü: "Patlarsın..."

Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü: "Patlarsın..."

Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü. Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater adı olan Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar, günler sonra yengesine yaptığından utandı ve pişman oldu. Yengesine parasını ödemek için 'Gece başka bir işte çalışırım gündüz de oyunculuk yaparım' diyen Ezel Bayraktar yeni işine kavuşmuştu ancak Bayraktar hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Ezel Bayraktar, Tiktok'ta yaptığı açıklamayla Kısmetse Olur'a katılacağını açıkladı!

27.12.2022 12:26 - Son Güncelleme: 27.12.2022 12:35
Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar’dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü: Patlarsın...

"KISMETSE OLUR'A KATILSAN PATLARSIN..."

Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar’dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü: Patlarsın...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir kanser hastası yengesinin tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar'ın konusu işleniyor. Oyuncu olmak için Ömer olan adını hayranı olduğu diziden etkilenerek Ezel Bayraktar olan değiştiren genç adam, abisi ve yengesine olan borcunu ödemek için çalışmaya başladı.

Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar’dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü: Patlarsın...

15 BİN TL MAAŞ ALACAK

Ezel Bayraktar'a iş teklifi geldiğini ve çalışmaya başladığını söyleyen Müge Anlı, "Bizi bir ayakkabı mağazasının sahibi aradı. Başta dedim ki niye Ezel'i istiyor falan. Sonra baktım ki o da Instagram'a videolar çekiyor, oradan satışlar yapıyor, yani sosyal medyayı iş için aktif olarak kullanıyor. Anladım ki Ezel'i de bu şekilde değerlendirmek istiyor. 15 bin TL de maaş teklif etti. Gayet iyi bir rakam. Dün Ezel oraya gitti" dedi.

Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar’dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü: Patlarsın...

YENİ İŞİNE BAŞLADI

Borçlarından dolayı hayali olan oyunculuğa ara veren Ezel Bayraktar, yeni işinde çalışmaya başladı. Ezel'i izlediğini, yanlarında çalışmasını istediklerini, ilerleyen zamanlarda eğitimini alıp oyunculuk yapabileceğini söyleyen mağaza sahibi, Bayraktar'ın oyunculuk yeteneğini kullanarak ayakkabıların reklamını yapmasını istedi.

Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar’dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü: Patlarsın...

İşe başlayan Bayraktar, kadın hayranlarına seslenerek "Mesela bu botu giyip benim yanıma gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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