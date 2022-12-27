Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü: "Patlarsın..."
Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü. Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater adı olan Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar, günler sonra yengesine yaptığından utandı ve pişman oldu. Yengesine parasını ödemek için 'Gece başka bir işte çalışırım gündüz de oyunculuk yaparım' diyen Ezel Bayraktar yeni işine kavuşmuştu ancak Bayraktar hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Ezel Bayraktar, Tiktok'ta yaptığı açıklamayla Kısmetse Olur'a katılacağını açıkladı!
"KISMETSE OLUR'A KATILSAN PATLARSIN..."
Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar'dan Kısmetse Olur hamlesi! O yorum olay oldu canlı yayını görenler şaşkına döndü.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir kanser hastası yengesinin tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar'ın konusu işleniyor. Oyuncu olmak için Ömer olan adını hayranı olduğu diziden etkilenerek Ezel Bayraktar olan değiştiren genç adam, abisi ve yengesine olan borcunu ödemek için çalışmaya başladı.
15 BİN TL MAAŞ ALACAK
Ezel Bayraktar'a iş teklifi geldiğini ve çalışmaya başladığını söyleyen Müge Anlı, "Bizi bir ayakkabı mağazasının sahibi aradı. Başta dedim ki niye Ezel'i istiyor falan. Sonra baktım ki o da Instagram'a videolar çekiyor, oradan satışlar yapıyor, yani sosyal medyayı iş için aktif olarak kullanıyor. Anladım ki Ezel'i de bu şekilde değerlendirmek istiyor. 15 bin TL de maaş teklif etti. Gayet iyi bir rakam. Dün Ezel oraya gitti" dedi.
YENİ İŞİNE BAŞLADI
Borçlarından dolayı hayali olan oyunculuğa ara veren Ezel Bayraktar, yeni işinde çalışmaya başladı. Ezel'i izlediğini, yanlarında çalışmasını istediklerini, ilerleyen zamanlarda eğitimini alıp oyunculuk yapabileceğini söyleyen mağaza sahibi, Bayraktar'ın oyunculuk yeteneğini kullanarak ayakkabıların reklamını yapmasını istedi.