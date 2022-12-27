Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la önce arabada sonra asansörde... Dudak dudağa görüntülenmişlerdi: "Baban görmesin"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la önce arabada sonra asansörde... Aşklarını ilan eden çiftten bomba poz geldi. Yasmin Erbil'in doğum günü kutlamasında dudak dudağa görüntülenen ikili sosyal medya gündeminde. Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan gelen yeni fotoğraflara sosyal medyada, "Baban görmesin" yorumları yapıldı.
27.12.2022 12:59 - Son Güncelleme: 27.12.2022 13:04
"BABAN GÖRMESİN"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la önce arabada sonra asansörde... Dudak dudağa görüntülenmişlerdi, yeni gelen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü, sosyal medyada genç çifte, "Baban görmesin" yorumları yapıldı.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'dan olay kare! İkili aşka geldi dudak dudağa görenler, "Baban görecek şimdi" yorumları yaptı.
Mehmet Ali Ebil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil'in doğum günü kutlamaları geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü.
Sosyal medya hesabıdan yaptığı bu paylaşımla adından söz ettiren Yasmin Erbil'in dansı kısa sürede gündem olmuştu.