Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızı Zeynep'in yüzü ilk kez göründü! Ünlülerden mesaj yağdı: "Nazar değmesin prensesimize"
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızı Zeynep'in yüzü ilk kez göründü! Ünlüler geçidini aratmayan bir törenle evlenen Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, ilk bebekleri olan Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi. Fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, "Maşallah" , "Nazar değmesin prensesimize" yorumları da beraberinde geldi.
"NAZAR DEĞMESİN PRENSESİMİZE"
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızı Zeynep'in yüzü ilk kez göründü! Ünlülerden minik Zeynep'e mesaj yağdı.
Geçtiğimiz sene haziran ayında nikah masasına oturan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çiftinin kızları Zeynep gündeme bomba gibi düştü.
"Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu. Ve asıl mucizenin doktor değil 'baba olmak' olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlembik bir melek."
Kızının yüzünü göstermeyen Ece Çeşmioğlu kural bozdu, paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu. İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızı Zeynep başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...