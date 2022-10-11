Müge Anlı’daki cinayet itirafı sonrası Demet Akalın ateş püskürdü! Minik Meryem'in annesi Melisa ve sevgilisi Recep'e: "Allah belanızı versin"
Müge Anlı'daki cinayet itirafı sonrası Demet Akalın ateş püskürdü! Minik Meryem'in annesi Melisa ve sevgilisi Recep'e tepki gösteren Demet Akalın Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Televizyon programlarını takip eden ve Müge Anlı'nın da sıkı takipçisi olan Demet Akalın, Müge Anlı canlı yayınında gelen cinayet itirafının ardından çılgına döndü. 3 yaşındaki Meryem'in ölümüyle ilgili anne Melisa'dan gelen cinayet itirafı kan dondururken tepkiler çığ gibi büyüdü.
"ALLAH BELANIZI VERSİN KÖPEKLER"
Müge Anlı'daki cinayet itirafı sonrası Demet Akalın ateş püskürdü! Minik Meryem'in annesi Melisa ve sevgilisi Recep'e ağzını geleni söyleyen Demet Akalın Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
CİNAYETİ ANNE İTİRAF ETTİ
Müge Anlı, Pazartesi gününden bu yana Gaziantep'te öldürülen 3 yaşındaki Meryem Çiğdem'in nasıl öldüğünü araştırıyordu. Müge Anlı Tatlı Sert programına Almanya'dan katılan acılı Baba Doğukan Ünal, kızı Sare Asya Ünal'ın kayıp olduğunu ve 3 yaşındaki evladı Meryem Çiğdem'in şüpheli ölümünü anlatmıştı. Fakat birçok görgü tanığı canlı yayına bağlanarak anne Melisa'nın, Meryem'i dövdüğünü gördüğünü iddia etmişti.
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"KIZIMIN HAYATINI KAYBETMESİNİN SEBEBİ SEVGİLİM"
Bugün ise küçük Meryem'in annesi Melisa, Almanya'dan canlı yayına bağlandı ve her şeyi itiraf etti: Ben diğer küçük kızımla çizgi film izliyordum. Recep ve kızım Meryem de evdeydi. Meryem ağlayarak yanıma gelince Recep ben ilgilenirim diyerek yatak odasına götürdü. 10-15 dakika sonra Meryem'in çığlıklarını duydum 'baba yapma, baba dur' diye bağırıyordu. Sonra yatak odasına gittim, kızım Recep'in kucağında çırılçıplaktı ve bayılmıştı. Recep'e bu çocuğa ne yaptın dedim? Oyun oynuyorduk bayıldı dedi, sonra soğuk suyun altına tuttuk Meryem ayıldı, ambulans çağırıp hastaneye götürdük. Ama kimseye bir şey anlatamadım. Recep beni tehdit etti, scooter'dan düştüğünü söyleyeceksin dedi. Beni konuşturmadı. Onu Almanya'ya kaçırmamı istedi. Beni kurtar diyordu. Recep'in ailesi de defalarca şahit oldu, bana kızını al Recep'in elinden demişlerdi.
İTİRAFLA BİRLİKTE YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ
Canlı yayında gelen itiraf üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Recep Aldemir'in evine giderek gözaltına almak istedi fakat Recep evinde bulunamadı. Aldemir ailesi ise oğullarının evden kaçmadığını iş aramak için dışarı çıktığını iddia etti.
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ŞÜPHELİ CİNAYETTE NELER OLMUŞTU
Anne çocuklarına bakmıyor, öldüresiye dövüyordu
Canlı yayına telefon ile katılan anne Melisa'nın kız arkadaşı, çocuklara uyku ilacı içirdiğini ve tüm gün uyuduklarını söylediğini anlattı. Anne Melisa'nın anne duygusu olmadığını ve çocukları sürekli dövdüğünü iddia etti. Çocuklarının altını bez değiştirme işlemini sevgilisi olan kişinin değiştirdiğini iddia etti. Canlı yayına bağlanan annenin arkadaşı çocuklara sevgilisine baba dedirttiğini ve çocukları sevgilisinin yıkadığını iddia etti. Çocuğun düşmesi ile ilgili ise bildiklerini de anlatacağını belirtti.