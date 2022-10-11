Jennifer Lopez esneyeyim derken göğüs frikiği verdi olanlar oldu! Balkon faciası! Bir anda frikiği kameralara yakalanınca...

Düğünden önce Jennifer, Ben için Oscar'a layık bir performans sergiledi ve mükemmel, uyumlu bir eş gibi davrandı. Ben aşktan kör olmuştu, neye bulaştığının farkında değildi. Jennifer, onunla sürekli kıyafetleri ve kötü alışkanlıklarıyla ilgili tartışmaya başladı. Ben daha çok 'bir kot pantolon, bir tişört' tipi adam ve şimdi Jennifer ona ne giyip ne giyemeyeceğini söylemeye çalışıyor. Ayrıca Ben'in sigara içmesi de bir sorun oldu, Jennifer kesinlikle bundan nefret ediyor. Ben sigarayı bırakacağına söz verdi, ama tüm bu tartışmalar yüzünden şimdi her zamankinden fazla içiyor.