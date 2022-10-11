Jennifer Lopez esneyeyim derken göğüs frikiği verdi olanlar oldu! Balkon faciası! Bir anda frikiği kameralara yakalanınca...
Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçtiğimiz günlerde, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez ve Affleck'in aralarına kara kedi girdiği iddia edilmişti. Sonrasında da bir cenazeye katılmış, Lopez'in bu cenazedeki derin dekoltesi çok eleştirilmişti. Ünlü çift hala cenaze için gittikleri Miami'de. Lopez, Miami'de kaldıkları otelin balkonun esnemeye kalkışınca olanlar oldu. İşte detaylar...
Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez (53) ile aktör Ben Affleck (50), 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Lopez, bu yılın başında kendini yeniden Ben Affleck'in kollarında buldu. Bennifer, temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmelerinin ardından; üç gün süren büyük bir düğün yaptı.
geçtiğimiz hafta çifte yakın birçok kaynak 'cicim aylarını' bitiren ve Los Angeles'taki evlerine yerleşen Bennifer'ın 'peri masalı' olarak adlandırılan aşklarında sorun yaşamaya başladıklarını bildirdi. İsimleri paylaşılmayan kaynaklardan biri, her ikisi de yoğun kariyerleriyle ve çocuklarını birbirlerine alıştırmanın stresiyle mücadele eden çiftle ilgili; "İş ve ebeveynlik eziyetine geri döndüler. Gerçeklik devreye girdi" ifadelerini kullandı.
Düğünden önce Jennifer, Ben için Oscar'a layık bir performans sergiledi ve mükemmel, uyumlu bir eş gibi davrandı. Ben aşktan kör olmuştu, neye bulaştığının farkında değildi. Jennifer, onunla sürekli kıyafetleri ve kötü alışkanlıklarıyla ilgili tartışmaya başladı. Ben daha çok 'bir kot pantolon, bir tişört' tipi adam ve şimdi Jennifer ona ne giyip ne giyemeyeceğini söylemeye çalışıyor. Ayrıca Ben'in sigara içmesi de bir sorun oldu, Jennifer kesinlikle bundan nefret ediyor. Ben sigarayı bırakacağına söz verdi, ama tüm bu tartışmalar yüzünden şimdi her zamankinden fazla içiyor.