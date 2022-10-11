Fahriye Evcen'in hamilelik pozu hayran bıraktı eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Karnı burnunda Fahriye'yi görenler: "İkinci oğlan yolda"
Fahriye Evcen'in hamilelik pozu hayran bıraktı eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Karnı burnunda Fahriye'yi görenler, "İkinci oğlan yolda" , "Hamilelik sana çok yakışıyor" , "Güzel anne" yorumları yaptı. Hamileliğinde 4. ayında olan Fahriye Evcen Instagram'dan paylaştığı son karelerle gündeme bomba gibi düştü. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününde erkek bebek beklediklerini doğrulayan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozlarına yorum yapmadan geçmedi.
KARNI BURNUNDA FAHRİYE'DEN KARNI BURNUNDA POZLAR
Fahriye Evcen'in hamilelik pozu hayran bıraktı eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Karnı burnunda Fahriye'yi görenler, "İkinci oğlan yolda" , "Güzeller güzeli anne" , "Hamilelik sana çok yakışıyor" yorumları yapıyor.
Eylül ayında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününde boy gösteren Burak Özçivit açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
Düğünde tek başına yer alan Burak Özçivit, "Fahriye yok, onu temsilen ben geldi. Bakalım bekliyoruz bebek 4.5 aylık oldu, Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız..." demişti.
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'le mutlu evliliğinin sırrını verdi - Video
"Mutlu evliliğin sırrı; saygılı ve sevgili, birbirlerine olabildiğince arkadaş gibi davranmak. Yıldız ve Berk de bunu fazlasıyla yapıyorlar biliyorum." diyen Burak Özçivit, 5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımlarına kayıtsız kalmadı.
Karnı burnunda pozlarını peş peşe paylaşan Fahriye Evcen kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.