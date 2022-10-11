ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 yaşındaki Meryem'in şüpheli ölümü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Günlerdir canlı yayına çıkmayan anne Melisa bugün önemli itiraflarda bulundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde 3 yaşındaki Meryem'in ölümü gündemden düşmüyor. Beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybeden küçük Meryem'i Scooterdan düştüğü iddia edilmişti. Ancak Meryem'in ölümü ile ilgili babasının çok önemli şüphelileri vardı. Anne Melisa'nın küçük çocuğu sürekli olarak darp ettiği iddiaları Gündemden düşmezken Gaziantep'te birlikte yaşadığı sevgilisinin Ailesi de darp iddialarını doğrulamıştı. Günlerdir konu ile ilgili sessizliğini koruyan anne Melisa bugün canlı yayına katılarak itiraflarda bulundu.

SEVGİLİSİ ANNEYİ SUÇLAMIŞTI

3 yaşındaki Meryem'in Gaziantep'te şüpheli ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde konuşulan en önemli konulardan biri oldu. Küçük kızın ölümünün ardından anne Melisa canlı yayına katılmış ve çocuğunun scooterdan düştüğünü söylemişti. Fakat daha sonrasında ortaya çıkan gerçekler işin aslının annenin anlattığı gibi olmadığını gözler önüne sermişti. Hemen ardından canlı yayına bağlanan Melisa'nın sevgilisi Recep ise bu konuyla ilgili olarak anneyi suçlamış ve Çocuğa sürekli şiddet uyguladığını iddia etmişti.

GAZİANTEP EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

Canlı yayında ortaya çıkan şok gerçeklerin ardından Gaziantep Emniyeti harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Recep ve Recep'in Ailesi gözaltına alındı. Melisa'nın sevgilisi Recep ve ailesi emniyette verdikleri ifadede de anne Melisa'yı suçladı. Almanya'ya giden anne ile ilgili kırmızı bülten çıkarılması gündeme gelirken bugün anne Melisa canlı yayına bağlanarak sevgilisi ile ilgili şok ifadelerde bulundu.

KIZIMI SEVGİLİM ÖLDÜRDÜ

Anne Melisa bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılarak kızının ölümüne ilişkin daha önce hiç yapmadığı açıklamaları yaptı. Kızının sevgilisi Recep tarafından öldürüldüğünü öne süren anne Melisa, çocuğunu Diğer odada Recep'in kucağında çırılçıplak şekilde gördüğünü iddia etti.

Recep'in Meryem'i arka odaya götürdüğü ve o sırada kızından "baba yapma baba yapma" diye sesler duyduğunu belirten Melisa, sonrasında kızımın baygın olduğunu gördüğünü söyledi. Recep'in Meryem'i banyoya götürdüğünü ve suyun altında soktuğunu iddia eden Melisa, sonrasında ise hastaneye kaldırdıklarını dile getirdi.

Anne Melisa'nın canlı yayında yaptığı bu itiraf, doğrudan Recep'i şüpheli gösterirken bundan sonra yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu.