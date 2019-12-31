2019 yılında hayatını kaybeden ünlüler sanat dünyasını derinden sarstı!

2019 magazin gündemi her yıl olduğu gibi; ayrılıklar, boşanmalar, yeni aşklar, skandallar ve acı kayıpların yaşandığı bir yıl oldu. 2019 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. Son olarak usta sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı bu isimleri yeniden akıllara geldi. İşte 2019 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...

31.12.2019 10:27 - Son Güncelleme: 31.12.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





