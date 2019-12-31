GaleriMagazin

2019 yılında hayatını kaybeden ünlüler sanat dünyasını derinden sarstı!

2019 magazin gündemi her yıl olduğu gibi; ayrılıklar, boşanmalar, yeni aşklar, skandallar ve acı kayıpların yaşandığı bir yıl oldu. 2019 yılında gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. Son olarak usta sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı bu isimleri yeniden akıllara geldi. İşte 2019 yılında milyonların kalbinde taht kurmuş aramızdan ayrılan ünlü isimler...

31.12.2019 10:27 - Son Güncelleme: 31.12.2019 10:52
2019 yılında hayatını kaybeden ünlüler sanat dünyasını derinden sarstı!

YILDIZ KENTER

2019 yılında hayatını kaybeden ünlüler sanat dünyasını derinden sarstı!

TARIK ÜNLÜOĞLU

2019 yılında hayatını kaybeden ünlüler sanat dünyasını derinden sarstı!

AYŞEN GRUDA

2019 yılında hayatını kaybeden ünlüler sanat dünyasını derinden sarstı!

YALÇIN MENTEŞ

2019 yılında hayatını kaybeden ünlüler sanat dünyasını derinden sarstı!

DİLBER AY

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 2019'da magazin gündeminde ses getiren olaylar! 2019 yılının en çok konuşulan ismi bakın kim oldu
2019'da magazin gündeminde ses getiren olaylar! 2019 yılının en çok konuşulan ismi bakın kim oldu