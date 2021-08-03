Müge Anlı yeni sezon ne zaman seferberlik ilan etti! İşte gümbür gümbür gelen Müge Anlı'ya damga vuran ve çözülen olaylar
Büyükşen cinayeti, Palu ailesi, Çam ailesi, Ecrin Kurnaz ve nicesi. 2008 yılından bu yana ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar olayına tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta. Sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Müge Anlı son olarak Manavgat'taki yangın mağdurları için kolları sıvamıştı. Müge Anlı izleyicisi her gün Müge Anlı'da bugün neler oldu sorusunun yanıtını ararken bu merak bazı olayların hafızalarda yer edinmesine neden oldu. Özellikle Büyükşen cinayeti olayı çok konuşuldu. İşte Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar.
Müge Anlı, son yaptığı hareketle yine ezber bozmayı başardı. Bugüne kadar binlerce çözümsüz sorunu çözen, kayıpları sevdiklerine kavuşturan, faili meçhul cinayetleri çözen Müge Anlı, tam bir iyilik meleği! Türkiye'de işini aşkla yapan ve çok sevilen bir isim. "Ne yaparsan yap, aşk ile yap" felsefesiyle tatilde bile çalışan Müge Anlı, bir kez daha yüreğimize su serpti, Türkiye'ye umut dağıttı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapmasına rağmen, o tatil yapmıyor. Memleket meseleleri için yine elinden geleni yapıyor. Darda olana, zorda kalana koşan Müge Anlı'nın son yaptığı yine gözleri yaşarttı.
Türkiye yanıyor adeta ciğerlerimiz soldu ve bu yaşananlar herkesi derinden sarsmaya devam ediyor. Şehitlerimiz var, acımız büyük. Müge Anlı işte böyle bir karanlık atmosferde yine ortaya çıktı ve yardıma koştu. Manavgat'a desteğe giden Müge Anlı, bölgeye yemek yardımı yaptı. Binlerce insana ulaştırılan yemekler, bölgede sevinçle karşılanırken, bölge halkından Müge Anlı'ya mesaj yağıyor.
Türkiye orman yangınlarıyla kahrolurken, bölgeye koşan Müge Anlı, evsiz kalanlara ve can kaybı yaşayanlara umut dağıttı. "Her zaman yanınızdayım" diyen Müge Anlı, hiçbir menfaat beklemeden binlerce insana yardımcı oluyor.
Manavgat'a yardıma koşan Müge Anlı, her zaman olduğu mütevaziliğini korudu ve "Müge Anlı ve Dostları Aşevi olarak, Manavgat'taki yangın felaketinin yaralarını sarmak için yola çıktık" dedi.
Müge Anlı'nın yeni sezonunun Eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor.