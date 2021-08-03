Burcu Özberk bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı işte Burcu Özberk'in memleketi…
Sık sık estetik iddialarıya gündeme gelen Burcu Özberk'in, Afili Aşk dizisinden sonra şansı bir döndü pir döndü. Şimdilerde 7 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Burcu Özberk hakkında araştırma yapanlar nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Burcu Özberk nereli sorusunun yanıtı ve ünlülerin memleketleri.
03.08.2021 16:55
- Son Güncelleme: 03.08.2021 16:55
Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.
Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.
İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.