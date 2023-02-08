Müge Anlı yardım kampanyasına katılmak için ne yapmalı? Müge Anlı Aşevi bağışı IBAN ve SMS'lerle toplanan güncel miktar: 28.632.424 TL
Müge Anlı yardım kampanyasına katılmak için vatandaşlar adeta sıraya girdi. Müge Anlı Aşevi bağışı IBAN ve SMS'lerle toplanan güncel miktar; 28.632.424 TL oldu. Türkiye'y, yasa boğan deprem felaketinin ardından ATV yayın akışında 8 Şubat 2023 Çarşamba günü de yer almayan Müge Anlı, toplanan bağışları anbean paylaşıyor. Kızılay ile iş birliği içerisinde kurulan Müge Anlı ve Dostları Aşevleri sayesinde el ele vererek 'Müge Anlı deprem bağışı nasıl yapılır?' merak ediyorsanız işte detaylar...
08.02.2023 08:32 - Son Güncelleme: 08.02.2023 08:37
MÜGE ANLI YARDIM KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN NE YAPMALI?
Müge Anlı Aşevi bağışı IBAN ve SMS'lerle toplanan güncel miktar; 28.632.424 TL oldu.
Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.
Türkiye'nin yardım meleği olarak blinen Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında deprem bölgesine yardım için iyilik hareketi başlattı.