Müge Anlı yardım kampanyasına katılmak için ne yapmalı? Müge Anlı Aşevi bağışı IBAN ve SMS’lerle toplanan güncel miktar: 28.632.424 TL

Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.