Saten geceliği gören Derya Balta çılgına döndü "Allah belasını versin yazık insanlığınıza" Hakan Balta'nın eşi Derya'nın paylaşımları...
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.5'lik depremler sonrası Türkiye yaralarını sarıyor... Depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanında yardım seferberliği başladı. Maddi, gıda ve giyim desteği sağlamak isteyen vatandaşlar koordine olup depre bölgeleri için harıl harıl çalışıyor. Onlardan biri de eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta. Depremzedeler için yardım kolileri için çalışanlardan biri olan Derya Balta öyle bir paylaşım yaptı ki görenler insanlığından utandı.
08.02.2023 08:34 - Son Güncelleme: 08.02.2023 08:44
Şimdilerin sosyal medya fenomeni Derya Balta, yardım toplama alanlarında gönüllü olarak faaliyet gösteriyor.