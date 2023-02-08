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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Selma Ergenç, Mehmet Yalçınkaya ve daha nicesi... 7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele!

İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Selma Ergenç, Mehmet Yalçınkaya ve daha nicesi... 7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele!

İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Selma Ergenç ve daha nicesi... 7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sporcular ve magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.

08.02.2023 09:10 - Son Güncelleme: 08.02.2023 09:25
İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Selma Ergenç ve daha nicesi... 7.7’lik deprem sonrası ünlüler el ele!

İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Selma Ergenç ve daha nicesi... 7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele!

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İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Selma Ergenç ve daha nicesi... 7.7’lik deprem sonrası ünlüler el ele!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Selma Ergenç ve daha nicesi... 7.7’lik deprem sonrası ünlüler el ele!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçmiş olsun mesajının ardından, ülkedeki tüm spor organizasyonlarınn ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Selma Ergenç ve daha nicesi... 7.7’lik deprem sonrası ünlüler el ele!

Facianın ardından spor ve magazin dünyası seferber oldu.

İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Selma Ergenç ve daha nicesi... 7.7’lik deprem sonrası ünlüler el ele!

İbrahim Tatlıses yardın Tır'ını yola çıkardı.

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