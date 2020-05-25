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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı ve oğlunu görenler şaştı kaldı! Ömer ve İrem onların boylarına yetişti

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Onlardan ikisi de Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın güzeller güzeli çocukları İrem ve Ömer. Her ne kadar anne ve babaları göz önünde olsalar da İrem ve Ömer geride kalıyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı ve oğlunu görenler şaştı kaldı. En çok yorum yapılan yorum ise 'Anne ve babalarının boylarına yetişmişler' oldu. İşte başta Demet Şener ve İbrahim Kutluay olmak üzere ünlülerin çocukları.

25.05.2020 13:33 - Son Güncelleme: 25.05.2020 13:33
Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı ve oğlunu görenler şaştı kaldı! Ömer ve İrem onların boylarına yetişti

Demet Şener ve İbrahim Kutluay çocuklarını gözlerden uzak tutmaya çalışlar da, İrem ve Ömer merak ediliyor.

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı ve oğlunu görenler şaştı kaldı! Ömer ve İrem onların boylarına yetişti

Küçücük halleriyle hatırladığımız İrem ve Ömer'in son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın çocukları olmak üzere ünlülerin çocukları.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı ve oğlunu görenler şaştı kaldı! Ömer ve İrem onların boylarına yetişti

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı ve oğlunu görenler şaştı kaldı! Ömer ve İrem onların boylarına yetişti

ESRA EROL'UN OĞULLARI

Ömer Erol ve İdris Ali

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı ve oğlunu görenler şaştı kaldı! Ömer ve İrem onların boylarına yetişti

PELİN AKİL'İN KIZLARI

Alin ve Lina

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