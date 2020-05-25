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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı ve oğlunu görenler şaştı kaldı! Ömer ve İrem onların boylarına yetişti

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Onlardan ikisi de Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın güzeller güzeli çocukları İrem ve Ömer. Her ne kadar anne ve babaları göz önünde olsalar da İrem ve Ömer geride kalıyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı ve oğlunu görenler şaştı kaldı. En çok yorum yapılan yorum ise 'Anne ve babalarının boylarına yetişmişler' oldu. İşte başta Demet Şener ve İbrahim Kutluay olmak üzere ünlülerin çocukları.

25.05.2020 13:33 - Son Güncelleme: 25.05.2020 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





