Davaro filminde Kemal Sunal'ın Cano'suydu... Yeşilçam'ın güzel kadını Pembe Mutlu (Pembe Gül) son haliyle şaşırttı!
Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte yer aldığı unutulmaz yapımlardan olan Davaro filmi oyuncularından Cano karakterine hayat veren oyuncu Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, son haliyle dikkat çekti.Geniş oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Davaro filmi televizyonda yeniden yayınlanmasıyla sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Herkes Davaro filmi oyuncularının son halini merak ederken en çok ilgiyi Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu gördü. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.
Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları... Kemal Sunal, Şener şen gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Davaro filminin yeniden ekranlarda yer almasıyla, Yeşilçam oyuncularının son halleri merak konusu oldu. Özellikle de Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali... Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor. işte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.