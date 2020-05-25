Davaro filminde Kemal Sunal'ın Cano'suydu... Yeşilçam'ın güzel kadını Pembe Mutlu (Pembe Gül) son haliyle şaşırttı!

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları... Kemal Sunal, Şener şen gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Davaro filminin yeniden ekranlarda yer almasıyla, Yeşilçam oyuncularının son halleri merak konusu oldu. Özellikle de Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali... Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor. işte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.