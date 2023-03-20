Müge Anlı 'TT olmuşum' dedi CHP medyasının yalanını fena ti'ye aldı: "2 ile 2,5 oy çok az bir kere şöyle 30 yapın da şanımız yürüsün"

"Ayrıca yüzde 2.5 çok az bir kere. Madem yapacaksınız şöyle yüzde 25 - 30 falan yapın da şanımız yürüsün" diyerek haberleri ti'ye aldı. Siz öyle uydurursanız biz de böyle dalga geçeriz. Daha da dalga geçerim de işim var, bu yeter size."