Müge Anlı 'TT olmuşum' dedi CHP medyasının yalanını fena ti'ye aldı: "2 ile 2,5 oy çok az bir kere şöyle 30 yapın da şanımız yürüsün"
Müge Anlı 'TT olmuşum' dedi CHP medyasının yalanını fena ti'ye aldı. ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündemi belirleyen Müge Anlı, milletvekili adaylığı açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Müge Anlı'nın CHP medyasını ti'ye aldığı o anlar...
20.03.2023 11:42 - Son Güncelleme: 20.03.2023 11:42
Hakkındaki iddia sonrası Twitter'da gündem olduğunu gören Müge Anlı canlı yayında iddialara yanıt verdi.