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Haberler Magazin Müge Anlı 'TT olmuşum' dedi CHP medyasının yalanını fena ti'ye aldı: "2 ile 2,5 oy çok az bir kere şöyle 30 yapın da şanımız yürüsün"

Müge Anlı 'TT olmuşum' dedi CHP medyasının yalanını fena ti'ye aldı: "2 ile 2,5 oy çok az bir kere şöyle 30 yapın da şanımız yürüsün"

Müge Anlı 'TT olmuşum' dedi CHP medyasının yalanını fena ti'ye aldı. ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündemi belirleyen Müge Anlı, milletvekili adaylığı açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Müge Anlı'nın CHP medyasını ti'ye aldığı o anlar...

takvim.com.tr
20.03.2023 11:42 - Son Güncelleme: 20.03.2023 11:42
Müge Anlı ’TT olmuşum’ dedi CHP medyasının yalanını fena ti’ye aldı: 2 ile 2,5 oy çok az bir kere şöyle 30 yapın da şanımız yürüsün

"2 İLE 2,5 OY ÇOK AZ BİR KERE ŞÖYLE 30 YAPIN DA ŞANIMIZ YÜRÜSÜN"

Müge Anlı 'TT olmuşum' dedi CHP medyasının yalanını fena ti'ye aldı.

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Müge Anlı ’TT olmuşum’ dedi CHP medyasının yalanını fena ti’ye aldı: 2 ile 2,5 oy çok az bir kere şöyle 30 yapın da şanımız yürüsün

Müge Anlı Twitter gündemine yerleşti. Atv ekranlarında gündemi belirkeyen Müge Anlı CHP medyasının yalan haberini yanıtsız bırakmadı.

Müge Anlı ’TT olmuşum’ dedi CHP medyasının yalanını fena ti’ye aldı: 2 ile 2,5 oy çok az bir kere şöyle 30 yapın da şanımız yürüsün

"İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor." iddiasına Müge Anlı'dan bomba yanıt geldi.

Müge Anlı ’TT olmuşum’ dedi CHP medyasının yalanını fena ti’ye aldı: 2 ile 2,5 oy çok az bir kere şöyle 30 yapın da şanımız yürüsün

Hakkındaki iddia sonrası Twitter'da gündem olduğunu gören Müge Anlı canlı yayında iddialara yanıt verdi.

Müge Anlı ’TT olmuşum’ dedi CHP medyasının yalanını fena ti’ye aldı: 2 ile 2,5 oy çok az bir kere şöyle 30 yapın da şanımız yürüsün

"Oturduğum yerde TT oluyorum. Benim hiç siyasetle alakam yok, ha yapmak istersem biliyorsunuz ki yaparım. Bugün ben kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç alıyorum. Daha da kadınları görürsünüz. Abuk subuk şeylerle beni TT falan yapmayın. Gelen teklif de yok, aşk olsun hiç teklif eden de yok"

Müge Anlı ’TT olmuşum’ dedi CHP medyasının yalanını fena ti’ye aldı: 2 ile 2,5 oy çok az bir kere şöyle 30 yapın da şanımız yürüsün

"Ayrıca yüzde 2.5 çok az bir kere. Madem yapacaksınız şöyle yüzde 25 - 30 falan yapın da şanımız yürüsün" diyerek haberleri ti'ye aldı. Siz öyle uydurursanız biz de böyle dalga geçeriz. Daha da dalga geçerim de işim var, bu yeter size."

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