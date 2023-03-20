Mert Yazıcıoğlu'dan yine üstsüz paylaşım Dilan Çiçek Deniz'in evinden de paylaşmıştı hızını alamadı! Afra Saraçoğlu'dan sonra...
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişti. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşamaya başladığı gelen iddialar arasındaydı. Tüm bunlar yaşanırken Mert Yazıcıoğlu durdu duru bombayı patlattı ve yine bir oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı. Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in evinden yaptığı paylaşımlarla olay yaratan o paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...
20.03.2023 11:39 - Son Güncelleme: 20.03.2023 11:39
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.
Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.