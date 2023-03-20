"Siz hadım mısınız?" ünlü oyuncuya akıllara zarar sözler! Nurgül Yeşilçay'ın partneri Selim Bayraktar neye uğradığını şaşırdı meğer...
Parlamasını Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Sümbül Ağa karakteriyle yaşayan, Kuruluş Osman'da Alpagu Han'ı canlandıran, şimdilerde Veda Mektubu adlı dizide Nurgül Yeşilçay'la başrolleri paylaşan Selim Bayraktar yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti. 47 yaşında ünlü oyuncu kendisine yöneltilen soru karşısında neye uğradığını şaşırdı. İşte detaylar...
20.03.2023 12:18 - Son Güncelleme: 20.03.2023 12:34
Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterine hayat veren Selim Bayraktar duyduğu soru karşısında şoke oldu.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde hadım bir harem ağası olan Sümbül Ağa'yı canlandıran Selim Bayraktar, bir uçuş sırasında bir kabin amirinin kendisine "Siz gerçekten hadım mısınız?" sorusunu yönelttiğini söyledi.
Muhteşem Yüzyıl, Destan gibi dönem dizilerinde yer alan usta oyuncu Selim Bayraktar'ın özel hayatı merak konusu oldu.
Bir dönem Destan dizisinde Alpagu Han karakteriyle fırtınalar estiren Selim Bayraktar'ın sevgilisi de çok ünlü bir isim...