"Siz hadım mısınız?" ünlü oyuncuya akıllara zarar sözler! Nurgül Yeşilçay'ın partneri Selim Bayraktar neye uğradığını şaşırdı meğer...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hadım bir harem ağası olan Sümbül Ağa'yı canlandıran Selim Bayraktar, bir uçuş sırasında bir kabin amirinin kendisine "Siz gerçekten hadım mısınız?" sorusunu yönelttiğini söyledi.

Selim Bayraktar'ı şoke eden soru | VİDEO