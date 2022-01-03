Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini "Musti'cim minik kuşum" diye seven Seyhan Kaya ile kavuştu! Maaile Müge Anlı stüdyosunda
Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini "Musti'cim minik kuşum" diye seven Seyhan Kaya ile buluştu. Maaile Müge Anlı stüdyosunda izleyiciyi ekran başına kilitledi. 2.5 yıldır eşini görmediğini ifade eden ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Seyhan Kaya ve kızı Irmak Kaya, Müge Anlı sayesinde emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu. Gelin - görümce arasında kalan emekli Albay Mustafa Kaya ve ailesinin 2.5 yıllık hasreti Atv ekranlarında son buldu, o anlar Müge Anlı canlı yayınına bomba gibi düştü.
03.01.2022 11:32
- Son Güncelleme: 03.01.2022 11:32
2.5 YILLIK HASRET SON BULDU!
Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini "Musti'cim minik kuşum" diye seven eşi Seyhan Kaya ile kavuştu! Maaile Müge Anlı stüdyosunda...
Albay Mustafa Kaya, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından gündeme geldi. Albay Mustafa Kaya'nın 25 yıllık eşi Seyhan Kaya, Müge Anlı'ya başvurarak, Emekli Albay olan eşini üç yıldır göremediğini dile getirdi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Müge Anlı, Mustafa Kaya'yı buldu. Canlı yayında kızına kavuşan emekli Albay, sözleriyle önce ağlattı ardından gülümsetti.
Kızınıa olan özlemi her halinden belli olan Mustafa Kaya, eşine onu sevdiğini ifade etti ve "Aramıza kimse giremeyecek" dedi.