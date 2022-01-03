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Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini "Musti'cim minik kuşum" diye seven Seyhan Kaya ile kavuştu! Maaile Müge Anlı stüdyosunda

Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini "Musti'cim minik kuşum" diye seven Seyhan Kaya ile buluştu. Maaile Müge Anlı stüdyosunda izleyiciyi ekran başına kilitledi. 2.5 yıldır eşini görmediğini ifade eden ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Seyhan Kaya ve kızı Irmak Kaya, Müge Anlı sayesinde emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu. Gelin - görümce arasında kalan emekli Albay Mustafa Kaya ve ailesinin 2.5 yıllık hasreti Atv ekranlarında son buldu, o anlar Müge Anlı canlı yayınına bomba gibi düştü.

03.01.2022 11:32 - Son Güncelleme: 03.01.2022 11:32
Müge Anlı’daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini Musti’cim minik kuşum diye seven Seyhan Kaya ile kavuştu! Maaile Müge Anlı stüdyosunda

2.5 YILLIK HASRET SON BULDU!

Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini "Musti'cim minik kuşum" diye seven eşi Seyhan Kaya ile kavuştu! Maaile Müge Anlı stüdyosunda...

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Müge Anlı’daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini Musti’cim minik kuşum diye seven Seyhan Kaya ile kavuştu! Maaile Müge Anlı stüdyosunda

Albay Mustafa Kaya, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından gündeme geldi. Albay Mustafa Kaya'nın 25 yıllık eşi Seyhan Kaya, Müge Anlı'ya başvurarak, Emekli Albay olan eşini üç yıldır göremediğini dile getirdi.

Müge Anlı’daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini Musti’cim minik kuşum diye seven Seyhan Kaya ile kavuştu! Maaile Müge Anlı stüdyosunda

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Müge Anlı, Mustafa Kaya'yı buldu. Canlı yayında kızına kavuşan emekli Albay, sözleriyle önce ağlattı ardından gülümsetti.

Müge Anlı’daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini Musti’cim minik kuşum diye seven Seyhan Kaya ile kavuştu! Maaile Müge Anlı stüdyosunda

Kızınıa olan özlemi her halinden belli olan Mustafa Kaya, eşine onu sevdiğini ifade etti ve "Aramıza kimse giremeyecek" dedi.

Müge Anlı’daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini Musti’cim minik kuşum diye seven Seyhan Kaya ile kavuştu! Maaile Müge Anlı stüdyosunda

Mustafa Kaya'nın kızı ile kavuşma anı izleyiciyi Müge Anlı canlı yayınına kilitledi.

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