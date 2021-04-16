İclal Aydın 3 ayda tığa döndü ama ona yetmiyor! Son haliyle 'aşk yaramış' dedirten İclal Aydın her geçen gün eriyor
İclal Aydın öyle bir diyete girdi ki her geçen gün eriyor... Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla sevgili olan İclal Aydın Instagram'dan sıkı bir diyetle 3 ayda geldiği son halini paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde. Gamzeli güzel İclal Aydın, troid ilaçlarını bıraktığı için 2.5 ayda 7 kilo almış ve acilen diyet programına başlamıştı. 49 yaşındaki İclal Aydın bu da kesmedi. Neredeyse her gün eriyen İclal Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan İclal Aydın, son haliyle magazin gündemine damga vurdu. En son kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e yaşadığı aşkla gündem olan Aydın, şimdi de verdiği kilolarla gündeme gelmişti. 6 Nisan'da hafifleme programımız tam 3. ayını tamamlamış olacak diyen İclal Aydın zayıflama serüvenini anlatmıştı.
Listem hep değişti. Gün içinde bile. Özlem'le sürekli haberleşiyorduk. Her yediğimden sonra bendeki etkisi ne oldu, nasıl oldu değerlendiriyorduk. Her insanın hakikaten farklı bir ritmi var. Ben mesela fena bir düzen insanıyım. Belirsizlik, dağınıklık ruhuma da bedenime de iyi gelmiyor. Hemen içe kapanmasına, kendini koruma pozisyonuna geçmesine neden oluyor.