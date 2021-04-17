Ebru Şallı oğlu Pars için mesaj paylaştı herkesi duygulandırdı
Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da küçük oğlu Pars'ın lenfoma hastalığına yenilerek vefat etmesiyle tarifsiz bir acı yaşadı. Ebru Şallı vefatın yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Üzüntüsü ve özlemini paylaştığı mesajla bir kere daha gösteren Ebru Şallı herkesi derinden üzdü. Ebru Şallı vefat eden oğlu Pars için paylaştığı mesajda "Sen benimlesin Ponçiğim, bu hep böyle olacak' diye seslendi.
17.04.2021 07:02
- Son Güncelleme: 17.04.2021 07:02