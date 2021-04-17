RAMAZAN İMSAKİYE
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Ebru Şallı oğlu Pars için mesaj paylaştı herkesi duygulandırdı

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da küçük oğlu Pars'ın lenfoma hastalığına yenilerek vefat etmesiyle tarifsiz bir acı yaşadı. Ebru Şallı vefatın yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Üzüntüsü ve özlemini paylaştığı mesajla bir kere daha gösteren Ebru Şallı herkesi derinden üzdü. Ebru Şallı vefat eden oğlu Pars için paylaştığı mesajda "Sen benimlesin Ponçiğim, bu hep böyle olacak' diye seslendi.

17.04.2021 07:02 - Son Güncelleme: 17.04.2021 07:02
Ebru Şallı oğlu Pars için mesaj paylaştı herkesi duygulandırdı

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da küçük oğlu Pars'ın lenfoma hastalığına yenilerek vefat etmesiyle tarifsiz bir acı yaşadı.

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Ebru Şallı oğlu Pars için mesaj paylaştı herkesi duygulandırdı

Ebru Şallı vefatın yıl dönümünde bir mesaj paylaştı.

Ebru Şallı oğlu Pars için mesaj paylaştı herkesi duygulandırdı

Üzüntüsü ve özlemini paylaştığı mesajla bir kere daha gösteren Ebru Şallı'nın mesajı herkesi derinden etkiledi.

Ebru Şallı oğlu Pars için mesaj paylaştı herkesi duygulandırdı

Ebru Şallı vefat eden oğlu Pars için paylaştığı mesajda "Sen benimlesin Ponçiğim, bu hep böyle olacak' diye seslendi.

Ebru Şallı oğlu Pars için mesaj paylaştı herkesi duygulandırdı

Henüz 9 yaşındaki oğlunu kaybetmenin acısını halen kalbinde hisseden 44 yaşındaki eski manken, dün sosyal medya hesabından yürek yakan paylaşımlar yaptı.