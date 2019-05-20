Simge Sağın’ın çocuğu olduğunu iddia eden kişi Ece Seçkin! Simge Sağın kimdir?
Simge Sağın'ın çocuğu olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Magazinci Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğu iddialarını ortaya atmış ve ünlü şarkıcıyla davalık olmuştu. Aydınlı, savcılığa verdiği ifadede dedikodunun kaynağının şarkıcı Ece Seçkin olduğunu ifade etti. Çocuğu olduğu iddia edilen Simge Sağın kimdir?
20.05.2019 11:19
- Son Güncelleme: 20.05.2019 11:34
TV programcısı Cem Aydınlı, şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddiasını ortaya atmış ve Sağın da Aydınlı'ya iftira davası açacağını açıklamıştı.
Daha sonra uzlaşmaya giden şarkıcı, Aydınlı'nın dört tekerlekli sandalye bağışlaması karşılığında davadan vazgeçti.
"ECE SEÇKİN'DEN DUYDUM"
Sabah gazetesi, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verilen ifadelere ulaştı. İfadelerde, şarkıcı Ece Seçkin'in de adının yer alması dikkat çekti.
Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğu söylentisini kendisine ileten kişinin şarkıcı Ece Seçkin olduğunu belirtti.
SİMGE SAĞIN KİMDİR?
Son dönemlerin popüler isimlerinden Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının mesleği gereği küçüklüğünden itibaren müzikle iç içe olan Simge Sağın, 12 yaşında gitar çalmaya başladı.