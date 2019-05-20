Simge Sağın’ın çocuğu olduğunu iddia eden kişi Ece Seçkin! Simge Sağın kimdir?

Simge Sağın'ın çocuğu olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Magazinci Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğu iddialarını ortaya atmış ve ünlü şarkıcıyla davalık olmuştu. Aydınlı, savcılığa verdiği ifadede dedikodunun kaynağının şarkıcı Ece Seçkin olduğunu ifade etti. Çocuğu olduğu iddia edilen Simge Sağın kimdir?

20.05.2019 11:19 - Son Güncelleme: 20.05.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





