Müge Anlı ekibindeki Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı canlı yayında Efe Anlı hakkındaki gerçeği anlattı...
Müge Anlı sezon finalinde dikkat çeken isim! Başarılı sunucu tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletirken bir isim merak konusu oldu. Atv stüdyolarında gerçekleşen canlı yayında Müge Anlı'nın ekibindeki Efe Anlı, izleyicide merak uyandırdı. Türkiye'nin güvenilir ismi Müge Anlı, Efe Anlı'yı,"Adını Efe diye söyleme, onun adını ben koydum... Bütün hastanede bizimki güzel sizinki çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim." şeklinde tanıttı. Peki, Mert Efe Anlı kimdir? Efe Anlı, Müge Anlı'nın kardeşi mi?
21.06.2019 11:35
- Son Güncelleme: 21.06.2019 12:43
Atv ekranlarında 12. sezon finaliyle izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, tüm ekip arkadaşlarını stüdyoda tek tek tantırken bir isim Türkiye'nin dikkatini çekti. Ekipteki isim Mert Efe Anlı'nın, Müge Anlı'nın kardeşi olup olmadığı merak konusu oldu. Müge Anlı, Mert Efe Anlı'yı canlı yayında, "Adını Efe diye söyleme, onun adını ben koydum... Bütün hastanede bizimki güzel sizinki çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim." şeklinde tanıttı...
MÜGE ANLI'DAN CANLI YAYINDA MERT EFE ANLI AÇIKLAMASI! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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