Müge Anlı ekibindeki Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı canlı yayında Efe Anlı hakkındaki gerçeği anlattı...

Atv ekranlarında 12. sezon finaliyle izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, tüm ekip arkadaşlarını stüdyoda tek tek tantırken bir isim Türkiye'nin dikkatini çekti. Ekipteki isim Mert Efe Anlı'nın, Müge Anlı'nın kardeşi olup olmadığı merak konusu oldu. Müge Anlı, Mert Efe Anlı'yı canlı yayında, "Adını Efe diye söyleme, onun adını ben koydum... Bütün hastanede bizimki güzel sizinki çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim." şeklinde tanıttı...

MÜGE ANLI'DAN CANLI YAYINDA MERT EFE ANLI AÇIKLAMASI! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!