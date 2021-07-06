Müge Anlı duyurdu Acun Ilıcalı ile el mi sıkıştı? İşte Müge Anlı'dan yeni sezonda Exxen'de olacak iddiasına yanıt!

Müge Anlı yeni sezonda Exxen'de mi olacak? 13 sezondur Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını ile milyonları ekran başına kilitleyen, Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden olan araştırmacı gazeteci ve başarılı televizyoncu Müge Anlı, Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan iddialara son noktayı koydu. Müge Anlı sezon finalinin ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak eden Tatlı Sert izleyicileri, kulislerde dolaşan "Müge Anlı bundan sonra Exxen'de" iddiası ile büyük bir şok yaşadı. Müge Anlı'dan Exxen iddialarına bakın ne yanıt geldi.

06.07.2021 11:38 - Son Güncelleme: 06.07.2021 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





