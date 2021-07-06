Müge Anlı duyurdu Acun Ilıcalı ile el mi sıkıştı? İşte Müge Anlı'dan yeni sezonda Exxen'de olacak iddiasına yanıt!
Müge Anlı yeni sezonda Exxen'de mi olacak? 13 sezondur Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını ile milyonları ekran başına kilitleyen, Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden olan araştırmacı gazeteci ve başarılı televizyoncu Müge Anlı, Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan iddialara son noktayı koydu. Müge Anlı sezon finalinin ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak eden Tatlı Sert izleyicileri, kulislerde dolaşan "Müge Anlı bundan sonra Exxen'de" iddiası ile büyük bir şok yaşadı. Müge Anlı'dan Exxen iddialarına bakın ne yanıt geldi.
06.07.2021 11:38
- Son Güncelleme: 06.07.2021 11:45
MÜGE ANLI ACUN ILICALI İLE EL Mİ SIKIŞTI?
2008 yılından bu yana Atv ekranlarında başarıdan başarıya koşan Müge Anlı'nın, Tatlı Sert programı ile bundan sonra Exxen'de yer alacağı ileri sürüldü.
Ele aldığı olaylarla Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yer alacağı iddialarına yanıt geldi.
SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Sosyal medya üzerinden yayılan iddiaya göre Müge Anlı'nın yeni döneme Acun Ilıcalı'nın paralı kanalı olan Exxen'de başlayacağı Acun Ilıcalı'nın bu transfer için kesenin ağzını açtığı söylendi.
ACUN ILICALI DEVREDE İDDİASI
1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen dijital platformda Acun Ilıcalı son olarak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın ihalelerini almıştı.
SEYİRCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ
İddiaya göre Müge Anlı, Acun Ilıcalı ile anlaştı ve Exxen'de yayın yapmaya başlayacak. Sosyal medyada da konuşulan hatta seyirciyi ikiye bölen konuyla ilgili Müge Anlı'dan açıklama geldi.