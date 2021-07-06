Ada Masalı Haziran Ayça Ayşin Turan'ın abisiyle benzerliği şoke etti! 5 abisi olan Ayça Ayşin Turan...
28 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan son dönemin parlayan yıldızlarından biri. 2011 yılında rol aldığı Dinle Sevgili isimli diziyle ekranlara ilk kez gelen Ayça Ayşin Turan, 2013 yılında oynadığı Karagül ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale geldi. Ayça Ayşin Turan bu yaz da Ada Masalı dizisinde Haziran karakteriyle ekranlarda. Ayça Ayşin Turan'ın hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 5 abisi olduğu bilinen Ayça Ayşin Turan'ın abilerinden biriyle olan benzerliği şaşırttı. İşte başta Ayça Ayşin Turan olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
4 milyonu aşkın bir takipçi sayısıyla da Instagram'da dikkat çekiyor Ayça Ayşin Turan. Ayça Ayşin Turan, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.
Kimi zaman yer aldığı dizilerin kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.