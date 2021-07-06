Ada Masalı Haziran Ayça Ayşin Turan'ın abisiyle benzerliği şoke etti! 5 abisi olan Ayça Ayşin Turan...

4 milyonu aşkın bir takipçi sayısıyla da Instagram'da dikkat çekiyor Ayça Ayşin Turan. Ayça Ayşin Turan, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.

Kimi zaman yer aldığı dizilerin kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.