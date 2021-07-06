Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereliymiş herkes başka sanıyordu! İşte Burak Deniz'in memleketi

Burak Deniz, Maraşlı dizisiyle hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vuruyor. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktı. Son olarak aşk yaşadığı Didem Soydan'la olan ayrılığıyla magazin gündemine gelen Burak Deniz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Burak Deniz hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey memleketi oldu. Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı. İşte başta Burak Deniz olmak üzere ünlülerin memleketleri .

06.07.2021 11:00 - Son Güncelleme: 06.07.2021 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





