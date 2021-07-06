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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereliymiş herkes başka sanıyordu! İşte Burak Deniz'in memleketi

Burak Deniz, Maraşlı dizisiyle hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vuruyor. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktı. Son olarak aşk yaşadığı Didem Soydan'la olan ayrılığıyla magazin gündemine gelen Burak Deniz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Burak Deniz hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey memleketi oldu. Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı. İşte başta Burak Deniz olmak üzere ünlülerin memleketleri .

06.07.2021 11:00 - Son Güncelleme: 06.07.2021 11:00
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereliymiş herkes başka sanıyordu! İşte Burak Deniz'in memleketi

29 yaşındaki yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranları kasıp kavuruyor. Başrolünü Alina Boz'la paylaştığı dizide eski bordo bereli, Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış, kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenenen, sahaf bir babayı canlandırıyor.

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereliymiş herkes başka sanıyordu! İşte Burak Deniz'in memleketi

Didem Soydan'la yaşadığı ayrılıkla son günlerde magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Burak Deniz'in aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Burak Deniz olmak üzere ünlülerin memleketleri

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereliymiş herkes başka sanıyordu! İşte Burak Deniz'in memleketi

Burak Özçivit - Gaziantep

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereliymiş herkes başka sanıyordu! İşte Burak Deniz'in memleketi

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bakın aslen nereliymiş herkes başka sanıyordu! İşte Burak Deniz'in memleketi

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir