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Haberler Magazin Müge Anlı deprem yardımı için IBAN numarası... 29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti işte bağış SMS ve IBAN bilgileri

Müge Anlı deprem yardımı için IBAN numarası... 29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti işte bağış SMS ve IBAN bilgileri

Müge Anlı, deprem bölgesi için harekete geçti. ATV canlı yayınında Müge Anlı, "Ekip arkadaşlarımızın deprem bölgelerine geçmesini beklemek için bir ara yayın oldu. Bu arada da gelen yardım taleplerini değerlendiriyoruz. Şimdi deprem bölgesine yardım etme vakti." diyen Müge Anlı'nın Kızılay ile hayata geçirdiği Müge Anlı ve Dostları ve Aşevi Kampanyası'na yardım ve bağış yapmak isteyenler için bilgiler paylaşıldı. 29 aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti. Müge Anlı, deprem bölgesindeki vatandaşlar için IBAN numarası da paylaştı. İşte Müge Anlı'nın paylaştığı IBAN numarası ve deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım desteği bilgileri...

takvim.com.tr
06.02.2023 17:30 - Son Güncelleme: 06.02.2023 18:05
Müge Anlı deprem yardımı için IBAN numarası... 29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti işte bağış SMS ve IBAN bilgileri

MÜGE ANLI DEPREM YARDIMI İÇİN IBAN NUMARASI

29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti. İşte Müge Anlı deprem bağış SMS ve IBAN bilgileri...

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Müge Anlı deprem yardımı için IBAN numarası... 29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti işte bağış SMS ve IBAN bilgileri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Müge Anlı deprem yardımı için IBAN numarası... 29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti işte bağış SMS ve IBAN bilgileri

Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı

Müge Anlı deprem yardımı için IBAN numarası... 29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti işte bağış SMS ve IBAN bilgileri

Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.

Müge Anlı deprem yardımı için IBAN numarası... 29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti işte bağış SMS ve IBAN bilgileri

Türkiye'nin yardım meleği olarak blinen Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında deprem bölgesine yardım için iyilik hareketi başlattı.

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