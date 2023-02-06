"Baba tarafından memleketim Hatay' demişti... Deprem sonrası şarkıcı Nez'den yürek sızlatan paylaşım: "Bazı akrabalarımız..."
"Baba tarafından memleketim Hatay' demişti... Deprem sonrası şarkıcı Nez'den yürek sızlatan paylaşım! Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem nedeniyle 10 ilimizde birçok bina hasar gördü. Bu illerden biri de Hatay... Daha önce baba tarafından Hataylı olduğunu ifade eden Nez, Instagram hesabından ailesinin durumunu aktardı.
06.02.2023 16:51 - Son Güncelleme: 06.02.2023 16:59
"BAZI AKRABALARIMIZ..."
"Baba tarafından memleketim Hatay' demişti... Deprem sonrası şarkıcı Nez'den yürek sızlatan paylaşım...
Tam adı Nezihe Kalkan olan Nez 1 Ocak 1979 da İzmir'de dünyaya geldi ancak baba tarafından Hataylı...