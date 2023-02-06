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Tüm Türkiye depremzedelere yardım için seferber oldu! Soner Arıca’nın paylaştığı görüntü yüreklere dokundu! “Kan vermeye geldim ama...”

Tüm Türkiye, sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından tek yürek oldu. Türk Kızılay ve AFAD'dan birçok ekip deprem bölgesine gönderilirken Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vatandaşlara kan bağışı için çağrıda bulundu. Kan bağış merkezine giden isimlerden biri de Soner Arıca oldu. Şarkıcı kan vermek için gittiği alışveriş merkezinde karşılaştığı görüntüyü ise sosyal medya hesabında paylaştı. Arıcı'nın paylaşımındaki görüntü yüreklere dokundu.

takvim.com.tr
06.02.2023 18:39 - Son Güncelleme: 06.02.2023 18:39
Tüm Türkiye depremzedelere yardım için seferber oldu! Soner Arıca’nın paylaştığı görüntü yüreklere dokundu! “Kan vermeye geldim ama...”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık tüm Türkiye'ye gün ışıdığı andan itibaren kan verme çağrısında bulundu.

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Tüm Türkiye depremzedelere yardım için seferber oldu! Soner Arıca’nın paylaştığı görüntü yüreklere dokundu! “Kan vermeye geldim ama...”

Yaralılar için hastanelere ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıldığını belirten Kınık, "Bölge kan bankalarımızda ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Tüm Türkiye depremzedelere yardım için seferber oldu! Soner Arıca’nın paylaştığı görüntü yüreklere dokundu! “Kan vermeye geldim ama...”

Türkiye'nin farklı şehirlerinden vatandaşlar deprem bölgelerine iletilmek üzere kan vermek için seferber oldu.

Tüm Türkiye depremzedelere yardım için seferber oldu! Soner Arıca’nın paylaştığı görüntü yüreklere dokundu! “Kan vermeye geldim ama...”

Kan bağış merkezine giden isimlerden biri olan Soner Arıca da karşılaştığı görüntüyü sosyal medya hesabında yayınladı.

Tüm Türkiye depremzedelere yardım için seferber oldu! Soner Arıca’nın paylaştığı görüntü yüreklere dokundu! “Kan vermeye geldim ama...”

Kan vermek için İstanbul Cevahir AVM'ye giden Arıca, şu ifadeleri kullandı: "Kan vermeye geldim ama çok sıra olduğu için geceye kadar süre yetmez diye form dağıtmayı durdurdular. Doğal olarak yarın sabah kaldım. Bu yoğunluğu oluşturanlarla gurur duydum"

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