Tüm Türkiye depremzedelere yardım için seferber oldu! Soner Arıca’nın paylaştığı görüntü yüreklere dokundu! “Kan vermeye geldim ama...”

Kan vermek için İstanbul Cevahir AVM'ye giden Arıca, şu ifadeleri kullandı: "Kan vermeye geldim ama çok sıra olduğu için geceye kadar süre yetmez diye form dağıtmayı durdurdular. Doğal olarak yarın sabah kaldım. Bu yoğunluğu oluşturanlarla gurur duydum"