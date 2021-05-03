Müge Anlı 'çoğu gitti azı kaldı' dedi paylaştı sosyal medyada tebrik mesajları yağdı! Müjdeyi geçen sene vermişti...
Müge Anlı 'çoğu gitti azı kaldı' dedi paylaştı sosyal medyada tebrik mesajları yağdı! Müjdeyi geçen sene veren başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı, 3. üniversitesinde 2. sınıfta... Seneye 3. sınıfa geçeceğini ifade eden Müge Anlı, Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümün ardından ofisinde üniversite sınavlarına çalışırken paylaştığı bir video ile dikkat çekti. Kısa sürede tebrik mesajları alan Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümler merak konusu oldu. İşten arta kalan zamanlarında vaktini ders çalışarak ve müzik ile ruhunu besleyerek geçiren, her fırsatta insanın kendisini yenilemesi gerektiğini vurgulayan Müge Anlı başta olmak üzere ünlülerin mezun olduğu okullar ve bölümleri sizler için derledik...
MÜJDEYİ GEÇEN SENE VERMİŞTİ...
Müge Anlı 'çoğu gitti azı kaldı' dedi paylaştı sosyal medyada tebrik mesajları yağdı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Radikal bir akrarla Instagram hesabı açan Müge Anlı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Müge Anlı son bölümün yayınlanmasının ardından boş vaktinde üniversite sınavlarını çalıştığını ifade eden Müge Anlı paylaştığı videoda, "Vize sınavlarını bitirmeme 3 ders kaldı. Çoğu gitti azı kaldı, 3. sınıf olacağım seney." dedi.
Müge Anlı'nın üniversite videosu beğeni yağmuruna tutuldu
MÜGE ANLI'NIN BİYOGRAFİSİ!
2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.
Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.