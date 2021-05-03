Müge Anlı 'çoğu gitti azı kaldı' dedi paylaştı sosyal medyada tebrik mesajları yağdı! Müjdeyi geçen sene vermişti...

Müge Anlı 'çoğu gitti azı kaldı' dedi paylaştı sosyal medyada tebrik mesajları yağdı! Müjdeyi geçen sene veren başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı, 3. üniversitesinde 2. sınıfta... Seneye 3. sınıfa geçeceğini ifade eden Müge Anlı, Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümün ardından ofisinde üniversite sınavlarına çalışırken paylaştığı bir video ile dikkat çekti. Kısa sürede tebrik mesajları alan Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümler merak konusu oldu. İşten arta kalan zamanlarında vaktini ders çalışarak ve müzik ile ruhunu besleyerek geçiren, her fırsatta insanın kendisini yenilemesi gerektiğini vurgulayan Müge Anlı başta olmak üzere ünlülerin mezun olduğu okullar ve bölümleri sizler için derledik...

03.05.2021 15:39 - Son Güncelleme: 03.05.2021 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





