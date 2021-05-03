RAMAZAN İMSAKİYE
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''Program biter, sınav başlar'' Müge Anlı'nın üniversite videosu beğeni yağmuruna tutuldu

''Program biter, sınav başlar'' Müge Anlı'nın üniversite videosu beğeni yağmuruna tutuldu
03.05.2021 14:51
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Ekranların en çok sevilen ve en çok izlenen isimlerinin başında gelen Müge Anlı İntagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Müge Anlı 5 Mayıs 2021 tarihli program yayınından sonra sosyal medya hesabından ''Program biter, sınav başlar'' notuyla bir video paylaştı. Anlı'nın bu paylaşımına takipçileri beğeni yağdırdı. Anlı, yayınladığı videoda, “Vize sınavlarını bitirmeme üç ders kaldı. Sosyal Tabakalaşma, Sosyolojiye Giriş 2, Psikolojiye Giriş 2. Yani çoğu gitti, azı kaldı. Üçüncü sınıf olacağım seneye” dedi. İşte Müge Anlı'nın İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü ikinci lisans eğitimine binaen yaptığı o paylaşım...


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