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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil öyle bir şey yaptı ki... 'Defol git Yasmin seni çekemiyoruz'

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, arkadaşlarını ihbar etti. Ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 8 ay tedavi gördükten sonra Temmuz ayında hastaneden taburcu olmuştu. Ali Sadi Erbil, Yasmin Erbil ve Sezin Erbil adında 3 çocuğu bulunan Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı magazin gündemine bomba gibi düştü.

20.03.2020 12:35 - Son Güncelleme: 20.03.2020 13:20
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil öyle bir şey yaptı ki... 'Defol git Yasmin seni çekemiyoruz'

9 Ocak günü Emirgan'da bulunan lüks bir kafede meydana gelen olay magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte bir garip şikayet hikayesi...

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil öyle bir şey yaptı ki... 'Defol git Yasmin seni çekemiyoruz'

Babasının taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye kaldırılmasıyla morali bozulan Yasmin Erbil, kendisini iyi hissetmediği o gün arkadaşları ile birlikte eğlenmeye gitti...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil öyle bir şey yaptı ki... 'Defol git Yasmin seni çekemiyoruz'

Gecenin ilerleyen saatlerinde babasının durumu tekrar aklına gelen Erbil, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil öyle bir şey yaptı ki... 'Defol git Yasmin seni çekemiyoruz'

Bunun üzerine yanındaki arkadaşları ona kötü sözler söylemeye başladı. Kendisine sinkaflı sözlerle hakaret eden arkadaşlarını ihbar eden Erbil'in şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil öyle bir şey yaptı ki... 'Defol git Yasmin seni çekemiyoruz'

İşte Mehmet Ali Erbil'in çocukları...

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