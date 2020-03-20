Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil öyle bir şey yaptı ki... 'Defol git Yasmin seni çekemiyoruz'
Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, arkadaşlarını ihbar etti. Ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve 'kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 8 ay tedavi gördükten sonra Temmuz ayında hastaneden taburcu olmuştu. Ali Sadi Erbil, Yasmin Erbil ve Sezin Erbil adında 3 çocuğu bulunan Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı magazin gündemine bomba gibi düştü.
20.03.2020 12:35
- Son Güncelleme: 20.03.2020 13:20
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