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Pınar Deniz’in ailesi karantinaya alındı! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Pınar Deniz’in ailesi karantinaya alındı! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Pınar Deniz, Instagram paylaşımı ile sevenlerini üzdü. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin hastanede gözlem altına alındığını Instagram'dan paylaşan oyuncu Pınar Deniz, yaşadığı zor anları takipçileri ile paylaştı. "Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın." diyen Pınar Deniz, gözyaşlarına hakim olamadı.
20.03.2020 13:53
- Son Güncelleme: 20.03.2020 14:35
Oyuncu Pınar Deniz'in annesi, teyzesi ve anneannesi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
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Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin hastanede gözlem altına alındığını Instagram'dan paylaşan Deniz şöyle konuştu:
"Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar.
Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün.
Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Test sonucunu bekleyeceğiz. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizi başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz."