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Haberler Magazin Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından o bilgiyi paylaştı: "7 Şubat Salı günü..."

Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından o bilgiyi paylaştı: "7 Şubat Salı günü..."

Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından Müge Anlı o bilgiyi paylaştı. Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından Müge Anlı canlı yayında deprem bölgesi için yardım topladı. Kısa sürede 5 milyon 937 bin 450 lira Müge Anlı bağışçılarının el ele vermesiyle toplandı. Müge Anlı ve Dostları ve Aşevi ile deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşlara IBAN ve SMS bilgileri veren Müge Anlı ATV'nin bugünkü yayın akışında olmadığını belirtti. İşte detaylar...

takvim.com.tr
07.02.2023 09:30 - Son Güncelleme: 07.02.2023 09:37
Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından o bilgiyi paylaştı: 7 Şubat Salı günü...

7 ŞUBAT SALI GÜNÜ ATV CANLI YAYININDA MÜGE ANLI VAR MI?

Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından o bilgiyi paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından o bilgiyi paylaştı: 7 Şubat Salı günü...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından o bilgiyi paylaştı: 7 Şubat Salı günü...

Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı

Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından o bilgiyi paylaştı: 7 Şubat Salı günü...

Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.

Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından o bilgiyi paylaştı: 7 Şubat Salı günü...

Türkiye'nin yardım meleği olarak blinen Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında deprem bölgesine yardım için iyilik hareketi başlattı.

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