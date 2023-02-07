Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından o bilgiyi paylaştı: "7 Şubat Salı günü..."
Müge Anlı ATV yayın akışını duyurdu! Deprem yardımı IBAN ve SMS bilgisinin ardından Müge Anlı o bilgiyi paylaştı. Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından Müge Anlı canlı yayında deprem bölgesi için yardım topladı. Kısa sürede 5 milyon 937 bin 450 lira Müge Anlı bağışçılarının el ele vermesiyle toplandı. Müge Anlı ve Dostları ve Aşevi ile deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşlara IBAN ve SMS bilgileri veren Müge Anlı ATV'nin bugünkü yayın akışında olmadığını belirtti. İşte detaylar...
07.02.2023 09:30 - Son Güncelleme: 07.02.2023 09:37
Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.