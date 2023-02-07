Barış Manço'nun sırrının ardından hayalini de yıllar sonra açıkladı! Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço: "O vasiyet yerine getirilecek"
Barış Manço'nun sırrının ardından hayalini de yıllar sonra açıkladı! Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının hayalini yerine getirmekte kararlı. 1 Şubat 1999 yılında vefat eden Barış Manço'nun ölümünün üzerinden tam 24 yıl geçti. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te dünyaya geldi. Barış Manço Vapuru, sanatçının ölüm yıldönümünde Manço Ailesi ve sevenleriyle yola çıkıp Kanlıca'ya gitti. Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço'nun ev sahipliği yaptığı etkinlikte ünlü sanatçının şarkıları söylendi.
"O VASİYET YERİNE GETİRİLECEK"
Barış Manço'nun sırrının ardından hayalini de yıllar sonra açıkladı! Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, "Babamın hayali 2023'te Cumhuriyetin 100. yılında konser vermekti. Bu konseri sanatçı dostlarımızla birlikte vereceğiz" dedi.
BARIŞ MANÇO 2023 YILINDA 'SAHNEYE ÇIKACAK'
Barış Manço 2023 yılında 'sahneye çıkacak!' Ölümünden 24 yıl sonra vasiyeti açıklandı eşi Lale Manço Ahıskalı bakın neler açıkladı.Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, 2 Şubat 1999 yılında hayatını kaybetti. Manço için düzenlenecek anma günü kapsamında konuşan eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce kendilerine söylediği vasiyeti açıkladı.
"2023 ESERİ ÇOK ETKİLEYİCİ"
Barış Manço'nun "Kayaların oğlu" ifadesinin yer aldığı şiirsel bir prologla başlayan "2023" eserinin çok enteresan bir beste olduğunu söyleyen Ahıskalı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki yani 100. yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum" dedi.
VASİYETİNİ AÇIKLADI
2023 eserinin bestelenmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini söyleyerek sanatçının vasiyetini açıkladı. Ahıskalı, konuşmasına şu sözlerle devam etti: " Barış Manço'nun bir de vasiyeti var 2023 parçasıyla ilgili olarak, 'Ben 2023'te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan'ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim.' diyor. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz."