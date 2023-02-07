Oktay Kaynarca ve Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan'dan üzen haber! Deprem sonrası endişeli bekleyiş: "Onları kaybettik olarak sayıyoruz"
Oktay Kaynarca ve Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan'dan üzen haber! Deprem sonrası endişeli bekleyiş devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Acı haberin ardından Demet Akalın, Seren Serengil, Volkan Demirel, Bircan Bali, Melisa Aslı Pamuk, Çağrı Çıtanak, Uğur Aslan ve Oktay Kaynarca'dan da üzen haberler geldi. Kiminin ailesi, kuzenleri, kiminin arkadaşları enkaz altında kaldı. Kmileri ise hala ailesinden bir haber bekliyor. İşte detaylar...
"ONLARI KAYBETTİK OLARAK SAYIYORUZ"
Oktay Kaynarca ve Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan'dan üzen haber! Deprem sonrası endişeli bekleyiş sürüyor...Kiminin kuzeni kiminin sevgilisinin ailesi...
Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Melisa Aslı Pamuk, Demet Akalın, Bircan Bali, Volkan Demirel, Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın ardından Uğur Aslan ve Oktay Kaynarca'dan da üzen paylaşım geldi.
Yargı dizisinde Eren Komiser rolündeki başarılı oyuncu Uğur Aslan, Türkiye'yi sarsan depremlerini ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Oyuncu Uğur Aslan da Hatay'da ailesinin yarısının göçük altında kaldığını söyledi.