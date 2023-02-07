Oktay Kaynarca ve Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan'dan üzen haber! Deprem sonrası endişeli bekleyiş: "Onları kaybettik olarak sayıyoruz"

Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti.