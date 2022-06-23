Vav TV İzle
Haberler Magazin Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı meğer...

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı meğer...

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte ailesi ve yakın dostlarının yer alacağı sade bir törenle nikah masasına oturmaya hazırlanan 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi...

23.06.2022 13:33 - Son Güncelleme: 23.06.2022 13:33
Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı meğer...

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı'nın nereli olduğu merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı meğer...

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesinde olan ve Adana'ya gelin gidecek olan Müge Anlı bakın aslen nereli... İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı meğer...

EMEL SAYIN

Sivas

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı meğer...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı meğer...

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

SON DAKİKA