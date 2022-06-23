Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı meğer...
Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte ailesi ve yakın dostlarının yer alacağı sade bir törenle nikah masasına oturmaya hazırlanan 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi...
23.06.2022 13:33 - Son Güncelleme: 23.06.2022 13:33
Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı'nın nereli olduğu merak ediliyor.
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesinde olan ve Adana'ya gelin gidecek olan Müge Anlı bakın aslen nereli... İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...